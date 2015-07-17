Свежий выпуск

Стекло особой прочности

Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Предприятие обошлось в 350 млн тенге, 60% из которых – заемные средства, полученные через фонд «Даму». Мамадияр Кадырбеков, руководитель предприятия, считает, что именно государственная поддержка помогла ускорить реализацию проекта, в результате которого в Казахстане налажена обработка высококачественного листового стекла с разными функциями. Пока оно поставляется из России, но уже в ближайшее время компания приступает к строительству собственного завода по выпуску листового стекла.
Пока же предприятие специализируется по четырем направлениям, предоставляя услуги по резке, обработке и закалке стекла, а также изготовляет стеклопакеты любой формы и конфигурации. В цехе установлено самое современное итальянское и австрийское оборудование, позволяющее производить целый ряд операций. Это и автоматический раскрой листового стекла, обработка кромки и выполнение отверстий, сборка стеклопакетов разнообразной конфигурации, а также закалка стекла с возможностью изгиба до 180 градусов. Для этого приобрели специальную печь, работа которой предусматривает применение высоких температур. В ней производится закалка высококачественного строительного материала толщиной до 8 мм, способного выдерживать очень серьезные нагрузки – до 400 кг. Помимо 8-миллиметрового стекла, на «Дане» запущено изготовление продукции толщиной 4 мм и 6 мм, также отличающейся повышенной прочностью.
– Современное итальянское оборудование существенно упрощает мою работу, – говорит оператор печи закалки Ядигар Гафуров. – Мне достаточно лишь ввести в машину необходимые параметры, все остальное аппарат делает автоматически.
Ядигар, как и большинство сотрудников предприятия, премудростям новой профессии обучался непосредственно в цехе. К слову, работу на предприятии только на первом этапе получили 45 человек. В перс­пективе их число утроится. Подготовкой молодых рабочих занимаются представители иностранных компаний, поставляющих оборудование.
Высокопрочное закаленное стекло собственного производства предприятие использует для изготовления прозрачных стен и ограждений больших размеров, способных по своим характеристикам заменить кирпичную кладку 1,5-метровой толщины. Строительная отрасль в стране стремительно развивается, и требуются большие форматы стекла. В современной архитектуре такие конструкции весьма востребованы. Большие витрины из закаленного стекла раньше ввозились в нашу страну из-за рубежа. Теперь эту нишу на потребительском рынке занял отечественный производитель, успешно работая по программе импортозамещения. К примеру, остеклением здания областного акимата в новом административно-деловом центре Шымкента занималось ТОО «Фирма «Дана». Площадь остекления только на этом объекте составила 3,5 тыс. кв. м. Уже сейчас предприятие ведет переговоры по поводу поставки своей продукции на объекты ЭКСПО-2017.
Помимо высокопрочного закаленного стекла, на шымкентском предприятии занимаются производством энергосберегающих стеклопакетов. Их применение при остеклении строящихся и реконструируемых зданий дает возможность существенно сократить объемы теплопотерь через окна. Мощность предприятия позволяет производить 75 000 кв. м стеклопакетов в год.
– Выпускаемая нами продукция соответствует в полной мере важнейшим направлениям в современном строительстве, таким как энергоэффективное и безопасное остекление, которое способно одновременно увеличить степень теплозащиты зданий и обеспечить безопасность людей, – говорит М. Кадырбеков. – Энергоэффективное и безопасное стекло позволит жить людям в тепле и комфорте. Производимые нами теплоэнергосберегающие стеклопакеты зимой сохраняют тепло в помещении, а летом не пропускают жару, что позволяет значительно сократить расходы электроэнергии на отопление и кондиционирование.
Развивая и продвигая энергоэффективные и безопасные стекла, ТОО «Фирма «Дана» способствует развитию инновационной программы Южно-Казахстанской области.

Популярное

Все
В Павлодаре не хватает тепловых мощностей, и специалисты предлагают вообще запретить выдачу техусловий на подключение новых объектов к источникам тепла
Об откатах, коррупционном фаворитизме и трайбализме
Фонтанами горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, встретили День города в Темиртау
Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили в Северо-Казахстанской области
Золотой запас. С чего начиналась экономическая независимость?
Декларация и ее роль в становлении и развитии независимого государства
Наши луки не для скуки!
Раскрыты тайны трагедии
Щедрые, благородные и бесстрашные
Ставок больше нет
В солнечном городе с джазовым именем
Указ Президента Республики Казахстан
Макам – души отдохновение
«Акжайык» и «Ордабасы» в финале
Творить Добро, нести Любовь
Расширяя горизонты
Умницы и красавицы
Когда улетают лебеди
Закон Республики Казахстан
ИИН – каждой стройке
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и Туркменистан
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Мейрама Кажыкена зарегистрировали кандидатом на пост президента Казахстана
Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы рассмотрели в Правительстве
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Свежий выпуск
Макам – души отдохновение
Свежий выпуск
Расширяя горизонты
Свежий выпуск
Когда улетают лебеди
Свежий выпуск
«Акжайык» и «Ордабасы» в финале

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]