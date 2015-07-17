Свежий выпуск Стекло особой прочности Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Предприятие обошлось в 350 млн тенге, 60% из которых – заемные средства, полученные через фонд «Даму». Мамадияр Кадырбеков, руководитель предприятия, считает, что именно государственная поддержка помогла ускорить реализацию проекта, в результате которого в Казахстане налажена обработка высококачественного листового стекла с разными функциями. Пока оно поставляется из России, но уже в ближайшее время компания приступает к строительству собственного завода по выпуску листового стекла.

Пока же предприятие специализируется по четырем направлениям, предоставляя услуги по резке, обработке и закалке стекла, а также изготовляет стеклопакеты любой формы и конфигурации. В цехе установлено самое современное итальянское и австрийское оборудование, позволяющее производить целый ряд операций. Это и автоматический раскрой листового стекла, обработка кромки и выполнение отверстий, сборка стеклопакетов разнообразной конфигурации, а также закалка стекла с возможностью изгиба до 180 градусов. Для этого приобрели специальную печь, работа которой предусматривает применение высоких температур. В ней производится закалка высококачественного строительного материала толщиной до 8 мм, способного выдерживать очень серьезные нагрузки – до 400 кг. Помимо 8-миллиметрового стекла, на «Дане» запущено изготовление продукции толщиной 4 мм и 6 мм, также отличающейся повышенной прочностью.

– Современное итальянское оборудование существенно упрощает мою работу, – говорит оператор печи закалки Ядигар Гафуров. – Мне достаточно лишь ввести в машину необходимые параметры, все остальное аппарат делает автоматически.

Ядигар, как и большинство сотрудников предприятия, премудростям новой профессии обучался непосредственно в цехе. К слову, работу на предприятии только на первом этапе получили 45 человек. В перс­пективе их число утроится. Подготовкой молодых рабочих занимаются представители иностранных компаний, поставляющих оборудование.

Высокопрочное закаленное стекло собственного производства предприятие использует для изготовления прозрачных стен и ограждений больших размеров, способных по своим характеристикам заменить кирпичную кладку 1,5-метровой толщины. Строительная отрасль в стране стремительно развивается, и требуются большие форматы стекла. В современной архитектуре такие конструкции весьма востребованы. Большие витрины из закаленного стекла раньше ввозились в нашу страну из-за рубежа. Теперь эту нишу на потребительском рынке занял отечественный производитель, успешно работая по программе импортозамещения. К примеру, остеклением здания областного акимата в новом административно-деловом центре Шымкента занималось ТОО «Фирма «Дана». Площадь остекления только на этом объекте составила 3,5 тыс. кв. м. Уже сейчас предприятие ведет переговоры по поводу поставки своей продукции на объекты ЭКСПО-2017.

Помимо высокопрочного закаленного стекла, на шымкентском предприятии занимаются производством энергосберегающих стеклопакетов. Их применение при остеклении строящихся и реконструируемых зданий дает возможность существенно сократить объемы теплопотерь через окна. Мощность предприятия позволяет производить 75 000 кв. м стеклопакетов в год.

– Выпускаемая нами продукция соответствует в полной мере важнейшим направлениям в современном строительстве, таким как энергоэффективное и безопасное остекление, которое способно одновременно увеличить степень теплозащиты зданий и обеспечить безопасность людей, – говорит М. Кадырбеков. – Энергоэффективное и безопасное стекло позволит жить людям в тепле и комфорте. Производимые нами теплоэнергосберегающие стеклопакеты зимой сохраняют тепло в помещении, а летом не пропускают жару, что позволяет значительно сократить расходы электроэнергии на отопление и кондиционирование.

Развивая и продвигая энергоэффективные и безопасные стекла, ТОО «Фирма «Дана» способствует развитию инновационной программы Южно-Казахстанской области.



