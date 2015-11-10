​Стекловолокнистые трубы особого качества

927
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Завод был создан казахстанской и китайской компаниями. Инвесторам проект обошелся в 377 млн тенге. Продукция предприятия не залеживается на складах – на нее есть спрос и в нефтяной отрасли, и у работников ЖКХ. Трубы и фитинги идеально выдерживают необходимое давление и имеют большой запас прочности. Производственная мощность предприятия – 300 км труб различного сортамента в год.
– На инновационном оборудовании мы используем сырье из России, США и Китая. Инновация заключается в специальном резьбовом соединении, которому не страшны большие перегрузки. Поэтому срок службы таких труб довольно высокий – 25 лет. Более того, они не подвергаются коррозии, а также дешевле, чем их аналоги, – отмечает главный инженер завода Жанат Ахметов.
Качество – превыше всего, говорят на заводе. Каждой трубе «выдают» свой паспорт, в который внесены все данные: диаметр, давление, номер смены. Эта информация необходима для идентификации в случае брака.
Сейчас на заводе работают 80 человек, которые прошли специальное обучение для допуска к такому оборудованию. В будущем штат планируют расширить до 200 человек.

