«Стеклянный потолок» для леди

К концу 70-х годов в ряды рабочей силы влилось больше женщин, чем за всю мирную историю Соединенных Штатов. Однако по мере того, как женщины делали успехи в карьере, их возможности все более ограничивались. Термин «стек­лянный потолок» характеризует невидимую преграду, которая возникает на пути многих женщин к карьерному росту, в то время как их коллеги-мужчины, обладая теми же профессиональными навыками и опытом, не сталкиваются с этим. Например, в крупном американском бизнесе лишь 12% управленцев в высших финансовых кругах – женщины, хотя именно они составляют большую часть сотрудников в этой сфере занятости. В СМИ и в области телекоммуникаций лишь 3% высших должностей заняты женщинами.По данным американского Комитета по переписи населения, соотношение оплаты равного труда мужчин и женщин составляет один доллар к восьмидесяти центам. Хотя с тех пор, как в 1963 году вступил в силу Акт о равной оплате (до него женщины получали лишь 59 центов по сравнению с мужским долларом), улучшение все-таки наблюдается. Но это все же неравная оплата труда.В Западной Европе наибольшая дискриминация в этой сфере зафиксирована в Германии, где женщинам-руководителям платят на 22% меньше, чем их коллегам-мужчинам. За ней следуют Австрия (20%), Швеция (19%), Испания и Греция (по 18%), Франция и Голландия (по 14%), Дания (12%), Ирландия (10%), Италия, Финляндия, Великобритания и Португалия (по 9%), Норвегия (8%), Швейцария (7%) и Бельгия (6%). По результатам анализа 269 британских компаний и 15 300 работников, общая сумма оплаты труда в денежном эквиваленте включает в себя базовую зарплату и дополнительные денежные премии. Для женщин – £93 434. Это на £10 000 меньше, чем то, что получают их коллеги-мужчины.В США, Великобритании и многих других развитых странах право женщин на равные условия с мужчинами закреплено в законе. Попытка это право не соблюсти, как правило, грозит нарушителю многомиллионными исками. Несколько лет назад против компании Forest Pharmaceuticals был подан иск на $100 млн, где, как утверждают истцы, беременным женщинам и молодым матерям отказывали в продвижении по карьерной лестнице и повышении зарплат. Около 2 000 сотрудниц компании Wallmart из 48 штатов США подали многомиллионные иски о женской дискриминации по половому признаку на рабочем месте: менеджеры супермаркетов, по их словам, повышали зарплаты и предлагали карьерное продвижение преимущественно мужчинам. Неф­тяной концерн BP выплатил более 5 млн долларов группе женщин, которым отказали в приеме на работу по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе по гендерному признаку.Это далеко неполный список громких дел, связанных с различными формами половой дискриминации. Эксперты подчеркивают, что сегодня под «дискриминацией» в подавляющем большинстве случаев имеется в виду финансовое притеснение прав женщин, и связывают рост числа подаваемых исков с усугубляющимся экономическим кризисом.Несмотря на ощутимый прогресс в отношении прав женщин по всему земному шару, коренные проблемы их унижения, существовавшие на протяжении столетий, остаются. Даже в богатых странах существуют очаги частной боли, когда женщина незащищена и подвергается нападениям.Информационный портал Национальной организации женщин США размещает шокирующие данные о совершаемых жестокостях в отношении женщин. Так, женщины из бедных слоев общества в возрасте 20–24 лет больше всего испытывают на себе домашнее насилие и физические истязания. Каждые две минуты жертвой нападения становится одна из них. Насилию подвергается каждая пятая американская студентка, но меньше 5% обращаются по этому поводу в полицию.Почти аналогичная ситуация наблюдается во Франции, колыбели свободы слова! Согласно официальной статистике, ежегодно в результате насилия со стороны собственных мужей погибают 166 француженок.Что же говорить об участи более 410 тыс. женщин, которые каждый год официально обращаются в полицию Франции и сообщают о побоях, нанесенных им собственными мужьями! Очень жаль, что об этом не пишут на первых страницах таких французских изданий, как Le Monde и Figaro!Теперь о положении прекрасной половины человечества в Великобритании. Если в 2004 году из-за побоев, полученных у себя дома, скончались 1 575 женщин, то сейчас их число увеличилось до 4 266. Другими словами, с течением времени насилие против британских женщин не только не уменьшается, а, напротив, продолжает возрастать.Даже в таких малонаселенных европейских странах, как Швеция, которая претендует на мировое лидерство в области соблюдения прав женщин, самым отчетливым образом наблюдается унижение их достоинства. Хотя численность населения страны едва достигает 10 млн человек, однако и в этой, с виду спокойной, небольшой стране, официальные представители которой постоянно призывают другие государства к соблюдению прав человека, ежегодно от побоев собственных мужей погибают 16 жен. Еще 22,5 тыс. женщин в этой европейской стране страдают от домашнего насилия и очень встревожены тем, что до них никому нет дела.Как в такой ситуации западные страны могут претендовать на защиту женщин и соблюдение прав человека? На самом деле, женщины многих стран, особенно в Европе и Америке, долгое время были лишены основных прав. В частности, на них не распространялось право голоса, право собственности, право занимать государственные должности и т. д.…Образ женщины XXI века – уверенная, успешная, сияющая красотой и здоровьем. Но многие из 3,3 млрд представительниц прекрасного пола, населяющих нашу планету, продолжают испытывать вековое насилие, угнетение, изоляцию, безграмотность и дискриминацию. «Это происходит повсеместно», – утверждает Taina Bien-Aime, исполнительный директор Нью-Йоркской организации «Теперь равны» (Equality Now).