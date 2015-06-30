Свежий выпуск Стекольный предложит ассортимент Юрий ЛИ

В Кызылорде в рамках Карты индустриализации начато строи­тельство первого казахстанского завода стоимостью 52,1 млрд тенге по производству листового строительного стекла. В планах инициаторов проекта – отечественного ТОО «Orda Glass Ltd» и американской компании Steward Engineers – уже в 2017 году запустить в эксплуатацию промышленный комплекс, который ежесуточно будет выпускать 600 тонн стекольной продукции.

Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197,1 тыс. тонн в год – один из самых значимых проектов региональной программы индустриально-инновационного развития, который способен обеспечить прорыв в обрабатывающей промышленности, снизив чрезвычайно высокую сырьевую доминанту в экономике области. Располагая обширными запасами основных сырьевых компонентов для производства стекольной продукции – месторождениями высококачественного кварцевого песка, доломита и известняка, кызылординцы еще на заре независимости Казахстана начали продвигать этот важный индустриальный проект, подготовив свои предложения, призванные показать базовые возможности.

Однако лишь попав в Карту индустриализации, дело по-настоящему сдвинулось с мертвой точки. Началась разработка ТЭО, а в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» были выделены средства на обустройство индустриальной зоны в северной части Кызыл­орды, 50 га которой были отведены под строительство объекта. За счет бюджетных средств удалось решить вопросы с подведением инженерной инфраструктуры к строительной площадке, включая водо- и газоснабжение, возвести сети канализации, дорогу, подтянуть связь. Большая работа проведена и с обеспечением будущего промышленного комплекса электроэнергией, на которую в текущем году будет направлено еще 1,5 млрд тенге.

Мощную поддержку получил проект и со стороны авторитетных отечественных институтов развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Банк развития Казахстана», которые выразили готовность выделить значительную часть средств на постройку стекольного комплекса. В такой ситуации оператору проекта ТОО «Orda Glass Ltd» значительно проще оказалось найти партнера, который предоставит технологические решения. Выбор пал на известную американскую компанию Steward Engineers, располагающую патентами на самые передовые технологии в изготовлении стекольной продукции. При этом американский партнер выразил желание стать учредителем нового предприятия с 20% долей в стекольном комплексе, взяв на себя обязательства и по подготовке местных специалистов, в том числе часть персонала из Казахстана пройдет обучение на предприятиях Steward Engineers в США.

По данным управления предпринимательства и промышленности, кызылординский стекольный завод способен не только полностью удовлетворить спрос на строительное стекло на внут­реннем рынке Казахстана, но и сделает нашу страну экспортером данной продукции. По подсчетам специалис­тов, 70% мощностей нового завода достаточно для того, чтобы обеспечить потребности отечественной строительной индустрии. Остальное планируется поставлять в страны ЕАЭС и Центральной Азии.

Отметили в управлении и мощную инновационную составляющую будущего производственного комплекса, гарантирующую ему успех на внутреннем и внешнем рынках. Помимо традиционного строительного листового стек­ла, на заводе будет налажено производство весьма востребованной ламинированной, энергосберегающей, закаленной и изоляционной стекольной продукции, зеркал. При этом есть все основания полагать, что выпуск энергосберегающего стекла начнется накануне международной выставки «ЭКСПО-2017», которая, как известно, состоится в Астане.

Специалисты уверены в том, что стекольный завод станет мощной точкой роста экономической активности в регионе, которая принесет мультипликативный эффект, в том числе за счет создания смежных производств, по изготовлению широкого ассортимента продукции для медицинской, автомобильной и другой промышленности. Да и самому заводу есть куда рас­ти. Из 50 гектаров пока будет задействовано только 34,5 га, остальная часть земельного участка останется в резерве. Впрочем, уже сегодня, когда на строительной площадке только появляются контуры фундаментов будущих объек­тов первого казахстанского стекольного завода, местный бизнес начинает проявлять не только интерес, но и находит практические возможности. Как выяснилось, необходимая для производства стекла кальцинированная сода тоже будет местной. Работающий в Приаралье крупнейший в стране производитель солевой продукции АО «Аралтуз» решил заняться выпуском данной продукции. Уже разработано соответствующее ТЭО, и вскоре на базе предприя­тия начнется строительство завода, который ежегодно будет производить 200 тыс. тонн кальцинированной соды. А это позволит региону уже на 95% обеспечить стекольный завод местным сырьем.