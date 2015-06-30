Свежий выпуск
Стекольный предложит ассортимент
Юрий ЛИ
В Кызылорде в рамках Карты индустриализации начато строи­тельство первого казахстанского завода стоимостью 52,1 млрд тенге по производству листового строительного стекла. В планах инициаторов проекта – отечественного ТОО «Orda Glass Ltd» и американской компании Steward Engineers – уже в 2017 году запустить в эксплуатацию промышленный комплекс, который ежесуточно будет выпускать 600 тонн стекольной продукции.
Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197,1 тыс. тонн в год – один из самых значимых проектов региональной программы индустриально-инновационного развития, который способен обеспечить прорыв в обрабатывающей промышленности, снизив чрезвычайно высокую сырьевую доминанту в экономике области. Располагая обширными запасами основных сырьевых компонентов для производства стекольной продукции – месторождениями высококачественного кварцевого песка, доломита и известняка, кызылординцы еще на заре независимости Казахстана начали продвигать этот важный индустриальный проект, подготовив свои предложения, призванные показать базовые возможности.
Однако лишь попав в Карту индустриализации, дело по-настоящему сдвинулось с мертвой точки. Началась разработка ТЭО, а в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» были выделены средства на обустройство индустриальной зоны в северной части Кызыл­орды, 50 га которой были отведены под строительство объекта. За счет бюджетных средств удалось решить вопросы с подведением инженерной инфраструктуры к строительной площадке, включая водо- и газоснабжение, возвести сети канализации, дорогу, подтянуть связь. Большая работа проведена и с обеспечением будущего промышленного комплекса электроэнергией, на которую в текущем году будет направлено еще 1,5 млрд тенге.
Мощную поддержку получил проект и со стороны авторитетных отечественных институтов развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Банк развития Казахстана», которые выразили готовность выделить значительную часть средств на постройку стекольного комплекса. В такой ситуации оператору проекта ТОО «Orda Glass Ltd» значительно проще оказалось найти партнера, который предоставит технологические решения. Выбор пал на известную американскую компанию Steward Engineers, располагающую патентами на самые передовые технологии в изготовлении стекольной продукции. При этом американский партнер выразил желание стать учредителем нового предприятия с 20% долей в стекольном комплексе, взяв на себя обязательства и по подготовке местных специалистов, в том числе часть персонала из Казахстана пройдет обучение на предприятиях Steward Engineers в США.
По данным управления предпринимательства и промышленности, кызылординский стекольный завод способен не только полностью удовлетворить спрос на строительное стекло на внут­реннем рынке Казахстана, но и сделает нашу страну экспортером данной продукции. По подсчетам специалис­тов, 70% мощностей нового завода достаточно для того, чтобы обеспечить потребности отечественной строительной индустрии. Остальное планируется поставлять в страны ЕАЭС и Центральной Азии.
Отметили в управлении и мощную инновационную составляющую будущего производственного комплекса, гарантирующую ему успех на внутреннем и внешнем рынках. Помимо традиционного строительного листового стек­ла, на заводе будет налажено производство весьма востребованной ламинированной, энергосберегающей, закаленной и изоляционной стекольной продукции, зеркал. При этом есть все основания полагать, что выпуск энергосберегающего стекла начнется накануне международной выставки «ЭКСПО-2017», которая, как известно, состоится в Астане.
Специалисты уверены в том, что стекольный завод станет мощной точкой роста экономической активности в регионе, которая принесет мультипликативный эффект, в том числе за счет создания смежных производств, по изготовлению широкого ассортимента продукции для медицинской, автомобильной и другой промышленности. Да и самому заводу есть куда рас­ти. Из 50 гектаров пока будет задействовано только 34,5 га, остальная часть земельного участка останется в резерве. Впрочем, уже сегодня, когда на строительной площадке только появляются контуры фундаментов будущих объек­тов первого казахстанского стекольного завода, местный бизнес начинает проявлять не только интерес, но и находит практические возможности. Как выяснилось, необходимая для производства стекла кальцинированная сода тоже будет местной. Работающий в Приаралье крупнейший в стране производитель солевой продукции АО «Аралтуз» решил заняться выпуском данной продукции. Уже разработано соответствующее ТЭО, и вскоре на базе предприя­тия начнется строительство завода, который ежегодно будет производить 200 тыс. тонн кальцинированной соды. А это позволит региону уже на 95% обеспечить стекольный завод местным сырьем.

Популярное

Все
40 дней военных действий и осторожный оптимизм: обзор последних событий в Украине
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Казахстанские производители удобрений накануне посевной снизили стоимость своей продукции
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
Новое водохранилище построят в Северо-Казахстанской области
Заложниками границы, через которую проходят поливные каналы, стали жители Туркестанской области
Разработать систему интеграции науки, образования и промышленности в Казахстане предлагает эксперт
Способ конденсации воды из воздуха предложили школьники Семея
Асфальт растаял вместе со снегом: жители Усть-Каменогорска написали заявление в полицию на акима
Вернуть кладбище, на землях которого планируют строить жилые коттеджи, требуют жители Алматинской области
Одна из главных проблем Кызылорды не решается уже несколько десятилетий
Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови человека
Исторические изменения процесса демократизации институтов власти начинаются в Казахстане – эксперт
Проблему общественных советов в регионах Казахстана нужно решать уже сейчас – эксперт
Ну очень навязчивый автосервис
Невидимое сделать видимым
Трансграничная коллизия
Спасибо, ребята! Дерзайте еще!
Верните кладбище!
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Подозреваемого в тяжком преступлении задержали за 10 минут с помощью видеокамер в Костанае
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021