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​Стекольный завод: ждать осталось недолго

Юрий Ли, Кызылорда

Строящийся в Кызылорде первый в стране казахстанско-американский завод по производству листового строительного стекла мощностью 197 тыс. тонн в год – один из самых долгожданных промышленных объектов региона, базовая основа для возведения которого появилась в Приаралье еще столетие назад. В начале XX века в Аральском районе было открыто уникальное месторождение Сарышокы с колоссальными запасами кварцевого песка на уровне до 1 млрд тонн. При этом содержание кремнезема в нем составляет 99,2%, а такие кварцевые пески считаются обогащенными самой природой и просто идеальны для производства стекла самого высокого качества.

В свое время подтвердил это и Аральский стекольный завод, вполне успешно наладивший в 1946 году выпуск посуды, банок и колб для электрических ламп. Но, к сожалению, предприятие просу­ществовало лишь немногим больше десятилетия. Концентрировать в одном районе стекольное и рыбное производство руководители советского государства посчитали нецелесообразным. Ставка в портовом городе Аральске была сделана исключительно на обустройство инфраструктуры рыбпрома. Полноводный Арал в те годы славился рыбным богатством.

…Буквально с первых дней обретения независимости страны, когда региональные власти получили больше полномочий самостоятельно определять приоритеты экономического развития, специалисты стали призывать к возрождению стекольного производства. И даже в период тяжелейшего для При­а­ралья экономического кризиса 90-х годов минувшего столетия, когда многие предприятия, включая работавший в четыре смены целлюлозно-картонный завод, после банкротства разбирали буквально по кирпичам, чтобы рассчитаться по долгам, – строительство стекольного завода не ушло с повесток конференций и встреч с потенциальными инвес­торами. Большую заинтересованность проявляли представители деловых кругов Китая, Индонезии, Германии, а затем одна отечественная компания даже получила земельный участок под возведение стекольного комплекса. Но и ее надежда заполучить иностранного инвестора не оправдалась. Дальше слов дело не шло.

Одних рассказов об уникальнос­ти месторождения Сарышокы, об успехах почти полувековой давности Аральского стекольного завода и заверений во всемерной поддержке было явно недостаточно. Все шло к тому, что кызыл­ординский стекольный так и останется прожектом, пустой мечтой, а может, и вовсе «уйдет» в другой регион с более расторопным руководством.

Требовался более серьезный подход, и в 2002 году наконец было принято решение обратиться к ученым. Выбор пал на Санкт-Петербургский институт по проектированию предприятий стекольной промышленности АООТ «Гипростекло». Он-то и разработал предпроектное предложение по строительству завода листового стекла с детальными расчетами затрат на постройку и по окупае­мости предприятия. Проанализировали россияне и рынки сбыта продукции. Помимо Казахстана прогнозировалась поставка в регионы Западной Сибири, Западного Китая и нашим соседям в Центральной Азии. После этого к поиску стратегического инвестора смогло подключиться и АО «Инвес­тиционный фонд Казахстана».

В 2005 году фонд провел международный тендер на разработку ТЭО проекта стекольного завода. Победу в нем одержала известная английская компания «Пилкинг­тон». В Кызылорде инвес­тор планировал построить свой 25-й производственный комплекс. Но, увы, после подготовки всех документов и закладки весной 2007 года первого камня в основание завода строительство так и не началось. Мировой финансово-экономичес­кий кризис перечерк­нул планы и вынудил англичан ретироваться.

Поиск стратегического инвестора продолжился, но безрезультатно, из-за чего проект был даже на несколько лет исключен из региональной Карты индустриализации. Но в 2013 году руководству области удалось убедить Правительство в том, что регион готов реализовать проект стекольного завода в Кызылорде. И действительно, в Приаралье потянулись потенциальные инвесторы – компании из КНР, Ирана, США...

Проект кызылординского стекольного завода наверняка может претендовать на своего рода рекорд по количеству заключенных меморандумов о сотрудничестве, не говоря уже о презентациях. Но тем ценнее и итог всей этой многолетней кропотливой работы. Конечно, не без сложностей, возникающих по мере продвижения многомиллиардной стройки, но она уже близится к финалу. Как на днях отметил аким области Крымбек Кушербаев, на строящийся стекольный завод уже поставлено более 90% оборудования.

– В октябре текущего года планируем ввести стекольный завод в эксплуатацию. Это обеспечит занятость более 300 человек, – подчеркнул он.

Поделился руководитель регио­на примечательной новостью и по еще одному, тоже давнему и важному региональному проекту – по строительству завода по производству кальцинированной соды в Аральске мощностью 300 тыс. тонн в год. В его реализации солевому гиганту АО «Арал туз» принял решение помочь Банк развития Казахстана.

– Это будет современный, единственный в республике завод, выпускающий кальцинированную соду, который покроет 75% всей потребности страны в этой продукции, – сказал Крымбек Елеуович.

Кстати, завод по производству кальцинированной соды после ввода в эксплуатацию обеспечит уже до 90% уровень сырья местного содержания на кызылординском стекольном комплексе. 

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