Стендап-комика оштрафовали за нецензурную брань во время выступления в Астане

Закон и Порядок

Суд признал выступление с нецензурной бранью мелким хулиганством и назначил артисту штраф в размере 20 МРП

Фото: Сгенерировано ИИ

В Астане стендап-комика привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время выступления перед зрителями. Суд назначил ему штраф в размере 20 МРП, передает Kazpravda.kz.

Дело рассмотрел 7 ноября Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы.

Как установил суд, гражданин Қ. выступал в одном из заведений Астаны и во время своего номера использовал нецензурные выражения. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях.

«Гражданин Қ., выступая в качестве стендап-комика в одном из заведений города Астаны, выражался нецензурной бранью перед зрителями, чем проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок. В ходе судебного заседания гражданин Қ. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, просил назначить штраф и заверил, что впредь подобных нарушений не допустит», — сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

Защитник комика поддержал его позицию. Вину подсудимого также подтвердили материалы дела, в том числе видеозапись выступления.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 10 суток.

При вынесении решения суд учел признание вины, раскаяние и другие обстоятельства дела. В результате комику назначили административный штраф в размере 20 МРП.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

#штраф #нецензурная брань #стендап

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