Стендапера арестовали за оскорбительные реплики в Алматы

В городе Алматы 10 суток ареста получил стендапер за оскорбление своей слушательницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Фрагмент выступления алматинского комика Анди Топалидиса вчера разлетелся по соцсетям и вызвал негодование у пользователей Сети. В словесной перепалке с одной из зрительниц парень неоднократно бросается фразами, унижающими достоинство женщин.

На резонансное видео отреагировали в Департаменте полиции Алматы. Стражи порядка провели проверку.

В итоге управление полиции Медеуского района привлекло 22-летнего Т. к ответственности по статье 434 КРКоАП.

Решением же специализированного межрайонного административного суда по Алматы комик признан виновным и арестован на 10 суток.

В полиции обнародовали видео с извинениями стендапера, где он пообещал, что усвоил урок и подобное больше не повторится.