Стендовая стрельба: казахстанцы завоевали «бронзу» Азиады в трапе

Фото: Минтуризма и спорта

В префектуре Аичи (Япония) продолжаются квалификационные соревнования по стендовой стрельбе в дисциплине «трап» в рамках XX летних Азиатских игр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК

В мужских командных соревнованиях сборная Казахстана в составе Алишера Айсалбаева, Даниила Почивалова и Марка Почивалова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

Кувейт - 355 очков

Катар - 349 очков

Казахстан - 348 очков

В ведомстве отметили, что XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября. В составе национальной сборной Казахстана выступают 558 спортсменов, которые борются за медали в 35 видах спорта.