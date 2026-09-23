Стендовая стрельба: женская сборная Казахстана завоевала «серебро» Азиатских игр

Представительницы сборной Казахстана Асем Орынбай и Зоя Пискун успешно преодолели квалификацию в индивидуальных соревнованиях по стендовой стрельбе на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Сали Сабиров

По итогам квалификации в женском "ските" Орынбай заняла четвёртое место, а Пискун показала шестой результат. Обе казахстанские спортсменки получили право выступить в финале.

Ещё одна представительница Казахстана Адель Садакбаева завершила квалификацию на 17-м месте и в финальную часть не прошла.

Отметим, что результаты трёх спортсменок также учитывались в командном зачёте. Сборная Казахстана в составе Асем Орынбай, Зои Пискун и Адель Садакбаевой заняла второе место и завоевала серебряную медаль Азиатских игр.