В Туркестане состоялся первый международный турнир «Turan Barysy» по қазақ күресі, завершившийся победой Казахстана.

Соревнования, имевшие также статус Кубка Азии, прошли по олимпийской системе «стенка на стенку», где друг другу противостояли палуаны из шести стран с общими тюркскими корнями: Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии и Казахстана. Спортсмены боролись в семи весовых категориях: до 55, до 60, до 66, до 74, до 82, до 90 и свыше 90 кг.

Турнир оказался очень захватывающим и бескомпромиссным. К финалу подошли две сильные команды – Казахстана и Узбекистана, счет между которыми был 3:3. И теперь все взоры устремились на двух тяжеловесов – нашего палуана Галымжана ­Кырыкбая и его соперника Мухсина Хисомиддинова.

Узбекский борец показал очень хорошие навыки, чем, безусловно, завоевал уважение присутствовавших на трибунах болельщиков. Но в этот день победа осталась за Казахстаном – Галымжан выиграл и принес нам заветный трофей. Третье почетное место заняли представители Кыргызстана.

Присутствовавший на состязании министр культуры и спорта Даурен Абаев поблагодарил спортсменов за интересную борьбу и выразил надежду, что турнир в дальнейшем выйдет на еще более высокий уровень.

– Спорт и культура – общая площадка, объединяющая людей. Қазақ күресі – вид спорта, близкий тюркским народам. Уверен, что турнир «Turan Barysy» в будущем станет большим проектом, который заинтересует любителей спорта, – отметил Даурен Абаев.

Главный тренер национальной сборной по қазақ күресі Ерлан Естек рассказал, что на данный турнир Казахстан выставил лучших на сегодняшний день борцов. После этого состязания наши палуаны приступят к подготовке к не менее важному событию – чемпионату мира по национальной борьбе, который пройдет уже в декабре.

Тренер национальный сборной и генеральный секретарь Федерации курес Узбекистана Носир Aзизов высоко оценил организацию соревнования в Туркестане, отметив, что за два года пандемии спортсмены и тренеры соскучились по таким состязаниям. Этот турнир стал первым для них пос­ле долгого перерыва, и теперь они с удвоенными силами будут готовиться и к декабрьскому первенству планеты.

– Если чаще проводить такие соревнования, как «Turan Barysy», то интерес к казахским национальным видам спорта, культуре и традициям будет только рас­ти, – в свою очередь подчеркнул председатель попечительского совета общественного фонда поддержки и развития қазақ күресі Qazaqstan Barysy Куанышбек Есекеев.