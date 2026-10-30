Степь в акварельных тонах

Есть особая смелость в том, чтобы писать степь акварелью. Краски растекаются, контуры растворяются в воздухе, юрта словно сливается с небом, а конские силуэты обретают стремительность ветра. Но за этой легкостью стоит рука архитектора – человека, который привык видеть не только красоту, но и устройство мира.

На выставке Александра Лис­топаднего представлено больше 60 работ: городские пейзажи, архитектурная графика, историчес­кие сюжеты, портреты, натюрморты. Однако особое внимание привлекают новые акварели, пос­вященные казахскому быту. Здесь художник открывает другую сторону своего творчества, обращаясь к национальной культуре через повседневную жизнь, семейные традиции и гармонию человека с природой.

На картине «Пришли родственники» большая семья собралась за дастарханом. Мужчины держат пиалы, женщина наклоняется к столу, рядом устроился кот. На первый взгляд, обычная бытовая сцена. Но большое блюдо на переднем плане становится композиционным центром, вокруг которого собирается целый мир. В казахской традиции гостеприим­ство – не просто умение принять гостя, а способ сохранить родственные связи, почувствовать себя частью большой семьи.

Иное настроение у акварели с детьми на алтыбакане. Деревянные опоры и натянутые веревки расчерчивают пространство стремительными диагоналями. Девушка взлетает на качелях, ребятня ждет своей очереди, а вдали светлеет силуэт юрты. В композиции чувствуется архитектор: линии не просто изображают конструкцию, но задают движение всей картины. Точный рисунок не мешает ощущению праздника, напротив, подчеркивает свободу и радость мгновения.

Особенно трогателен портрет деда с внуком. Массивная фигура пожилого мужчины словно образует вокруг ребенка защитное пространство. Сдержанная коричневая гамма, светлое лицо, мягкие линии одежды создают ощущение покоя и доверия. Здесь преемственность поколений выражена без громких символов – одним бережным жестом.

Александр Листопадний по профессии архитектор. Прежде его знали как тонкого графика, сохраняющего на бумаге старый Петропавловск. Теперь к городским сюжетам добавился степной мир, в котором человек не отделен от природы. Рядом с людьми появляются лошади, собаки, другие животные. Они не просто оживляют пейзаж, а становятся полноправными участниками общей жизни.

Особая любовь художника – лошади. В их движениях он видит красоту и математическую точность, ту гармонию пропорций, которую связывает с золотым сечением. В этих акварелях лошадь не декоративный символ, а живое существо, чья пластика органично вписана в пространство степи.

– Акварель – техника очень сложная, она ошибок не прощает, – признается художник.

В отличие от масла акварель не терпит бесконечных исправлений, а требует точного расчета и одновременно доверия к случаю: вода сама смешивает оттенки, а незакрашенные участки бумаги становятся воздухом и светом. В этом есть особое родство акварели со степным пейзажем.

Художник признается, что всерьез увлекся живописью после выхода на заслуженный отдых. Раньше на нее почти не оставалось времени.

Более 60 работ складываются в своеобразный портрет Петропавловска и окружающего его культурного пространства. Однако именно новые этнические акварели позволяют увидеть, насколько широка творческая оптика художника. Его интересует не экзотика национального костюма и не набор узнаваемых символов, а мир, в котором люди принимают гостей, растят детей, играют, заботятся друг о друге.

Акварель хрупка и непредсказуема, но в руках Листопаднего она удерживает главное: тепло семейного круга, движение алтыбакана, силуэт лошади на фоне степного неба. И напоминает, что культура живет не только в памятниках и музейных витринах. Она продолжается в простых человеческих жестах. Художник заметил их и сохранил на бумаге.