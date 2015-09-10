Степь, воспетая в веках

Инеш БЕРЖАНОВА
Фото © Игорь Бургандинов
Надо сказать, что это первая выставка молодой павлодарской художницы в Астане. И то, что она проходит в Музее Первого Президента, откуда в свое время начинали творческий путь уже известные Бейбит Асемкул, Ренат Елюбаев, Нурлан Калиев, Анара Абжанова, организаторы выставки и гос­ти считают символичным.

– К нам приходят мастера, которые уже имели опыт участия в разных конкурсах, им просто нужен толчок для дальнейшего рос­та, – говорит заместитель директора музея Куляйша Актаева. – Популяризация достижений отечественных авторов всегда для нас в прио­ритете. Еще в 2011 году мы начали проект по поддержке творческой молодежи "На крыль­ях надежды". Европейский рынок искусства сейчас высоко оценивает наших художников, те темы, образы и символы, которые они предлагают в своих работах.

Незаурядностью манеры письма, образов, уникальной колористикой привлекают внимание и картины Анар. Взять, к примеру, "Степь, воспетая в веках", или "Мать-земля", или "Небесный символ". То, что в них видит один человек, по-иному прочувствовать может другой. Впрочем, художница уверена, что смысл ее произведений понятен каждому казаху, каждому человеку, кто предан своим корням, кто так же, как и предки, понимает суть мироздания посредством образов музыки, поэзии.

Кстати, музыкой «пропитаны» почти все картины Анар. Сначала это Абай, в раздумьях перебирающий струны домбры, потом вечный старец, что вертикаль мироздания видит и чувствует через звуки кобыза, а затем и целая серия работ, вдохновленная музыкой Мориса Равеля.

– У этих работ особая ритмика, композиция. Кажется, что, если еще немного постоять у картины – услышишь музыку, – точно подметила искусствовед, замес­титель директора ГККП "Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия" Астаны Нелли Шиврина.

– История, культура моего народа – это то, что сос­тавляет меня, – подчеркивает Анар Аубакир. – Музыка всегда считалась традиционным спутником жизни казахов. С музыкой казах рождался и с музыкой уходил в иной мир.

Так через музыку она открыла для себя великого Абая, его 170-летию посвящены сразу несколько работ. Очень важным событием считает Анар и 550-летие Казахского ханства. Специально к этой дате участники передвижного художественного проекта Art Sapar Art of Kazak eli, автором которого является А. Аубакир, организовали тематическую выставку в Туркестане. А всего с начала года художники в рамках этого проекта представили свои произведения на суд жителей десяти городов Казахстана.

Среди молодых художников Анар также известна и как победитель конкурса "Неделя Санкт-Петербургского искусства" в номинации "реализм". Она же обладатель диплома первой степени за лучшую живописную работу в конкурсе "Неделя Казахстанского искусства", проходившего в Алматы. Выставка "Между прошлым и настоящим…" продлится до 5 октября.

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