Степень готовности – высокая

Каких-то полтора года назад территория ЭКСПО выглядела совсем иначе, нежели сегодня. Вовсю кипела стройка, только-только начинали возводить павильоны, многие из которых сегодня уже готовы принять посетителей. Огромный объем работ предстояло выполнить в кратчайшие сроки, а начать их было решено с… оптимизации структуры организации, отвечаю­щей за ход возведения объектов.По словам главы Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, число управляющих директоров было решено сократить с девяти до трех, убрав лишние звенья и тем самым в разы повысив оперативность принятия решений. В результате удалось не только сэкономить средства, пересмотреть функцио­нальную нагрузку на каждого сотрудника, но и создать эффективную команду.– При всесторонней поддержке Президента нам удалось за 21 месяц проделать работу, которая, по идее, должна была занять почти шесть лет. Считаю, нам удалось создать достаточно эффективный механизм взаимодействия внутри самой национальной компании, а также с нашими генеральными подрядчиками, проектировщиками, архитекторами и всеми службами. На сегодня у нас на руках проектно-сметная документация на 26 объектов, все они прошли экспертизу, – говорит Ахметжан Есимов, при этом подчеркивая, что на данный момент на территории выставочного комплекса ведутся в основном инсталляционные и благоустроительные работы.Тема выставки «Энергия будущего» сегодня звучит как сверхприоритет. В условиях, когда многие государства зависят от волатильности цен на нефть, именно «зеленая» энергетика представляется реальной альтернативой сырьевой. К примеру, когда в 70-х годах случился кризис в нефтегазовом секторе, французы решительно «вошли» в атомную энергетику. Сегодня 72% энергии в этой стране вырабатывается АЭС, она экспортирует ее за рубеж и по объему производства занимает второе место в мире, а по доле – первое. В Германии выработка электроэнергии из возобно­вляемых источников составила 85%. 75% поездов в Голландии в прошлом году ездили за счет ветро­вой энергии, а в этом году этот показатель приблизился к 100%.По мнению Ахметжана Есимова, в данном контексте не только мировые державы, но и развивающиеся страны заинтересованы в тематике казахстанской выставки «Энергия будущего», аналогов которой еще не было за всю историю организации таких экспозиций. И если в прошлом году всего 30 стран хотели участвовать в ЭКСПО-2017, то сегодня их число составляет 115.Международные павильоны уже готовятся принять посетителей. Расположены они полукольцом, и все равноудалены от главной сферы – Нур-Алема. Этот объект весом более 13 тыс. тонн, диаметром 80 метров, высотой 100 метров уже признан уникальным с точки зрения инженерной мысли и архитектуры. В сфере 2 824 стекла, каждое из которых весит от 600 до 800 кг. Необычны эти стекла тем, что изогнуты в двух плоскостях. Это позволяет создать сферическую форму без углов.Интерес к сооружению уже проя­вили многие зарубежные специалисты и журналисты. К примеру, не так давно приезжал на съемки канал National Geographic. Кстати, внутри шара инсталляционными работами и контентом занимаются известные мировые фирмы Швейцарии, Италии, Германии. Среди павильонов экспозиции есть и корпоративные, например, «Казатомпром» совместно с Росатомом готовятся представить очень интересные экспозиции по мирному использованию атомной энергетики. Кроме того, есть зона лучших практик, тематический павильон, который раскрывает тему выставки.Несомненно, привлечет внимание Арт-центр, который готовят французы, всемирно известный Цирк дю Солей. Павильон, где пройдет шоу, может вместить единовременно до 2 тыс. человек.– Я уже не говорю о том, какими уникальными в архитектурном отношении получились холл Энергии, а также многофункциональный Конгресс-холл, где будет происходить открытие, – замечает Ахметжан Есимов.В организационном плане, по словам главы компании, сегодня все вопросы разрешены, при этом большую помощь оказало и продолжает оказывать Международное бюро выставок. И хотя некоторые страны в силу разных причин затянули с началом строительных работ, поводов для беспокойства нет, считает Ахметжан Есимов.В числе стран, активно принявших участие в подготовке выставки «ЭКСПО-2017», – Китай. У него один из ведущих павильонов не только по объему и подготовке, но и по содержательной части. Здесь пройдет саммит ШОС, главы государств посетят выставочный комплекс.– Я считаю, что тема китайского павильона выбрана очень удачно. Это и понятно: Китай – самая большая по численности населения страна в мире. Огромная экономика, огромное производство и потребление энергоресурсов. Только представьте себе: 2,5 триллиона юаней – это самый высокий по объему вложения в возобновляемые источники энергии показатель. Понятно стремление КНР показать на этой выставке свои достижения, – говорит Ахметжан Есимов.Интерес к ЭКСПО нарастает с каж­дым днем, все чаще о ней пишут в СМИ, социальных сетях. Больше всего туристов ожидается из соседних России и Китая. Практически со всеми приграничными российскими регионами Казахстан заключил меморандумы. В Санкт-Петербурге, Москве, в других городах проводили тематические роуд-шоу. В целом ожидается порядка 5 млн посещений. По словам Ахметжана Есимова, на сегодня компания продала больше одного миллиона билетов, причем покупателями стали представители 44 государств мира.Впрочем, многих казахстанцев продолжает волновать вопрос, что же будет с павильонами и экспонатами после выставки. Беспокойства по этому поводу руководитель АО не разделяет: все объекты востребованы, сооружения капитальные, многие будут работать и после выставки. Например, Сфера станет Музеем Будущего, поскольку там собраны самые последние разработки и раскрывается тема энергии.В ряде павильонов будет располагаться Международный финансовый центр «Астана». Создается и Международный центр «зеленой» экономики под эгидой ООН.Уже имеется два десятка предложений на дальнейшее использование площадок. И предложений даже больше, чем свободных площадей.