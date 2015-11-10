Проинспектировав вместе с акимом СКО Ериком Султановым областной отряд экстренного реагирования, Владимир Божко высоко оценил его техническое оснащение и степень готовности. Как и готовность региона к работе в зимних условиях в целом. Отопительный сезон в СКО начался вовремя, приняты исчерпывающие меры для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. На случай ЧС подготовлены 292 единицы спецтехники (22 из них приобретены в текущем году).

Заслушав доклады акимов районов, вице-министр отметил: «Готовность высокая. Надеюсь, что службы сработают так же хорошо, как в прошлом году. У нашего ведомства не было нареканий к работе СКО, поэтому мы решили провести учения здесь, чтобы ваши сотрудники поделились опытом с коллегами из других регионов».

И североказахстанские спасатели действительно показали высший класс профессионализма. Они вызволяли попавший в снежные заносы автотранс­порт, тушили пожар и эвакуировали пострадавших из высотного здания, ликвидировали сверхсложную аварию на железной дороге в условиях, максимально приближенных к боевым. Кстати, и понижение температуры, и осадки, и гололед природа обеспечила вполне реальные.

При подведении итогов на селекторном совещании заместители акимов всех регионов отчитались о готовности к работе в зимний период и о проведении РКШУ, в которых по Казахстану было задействовано более 11 формирований гражданской защиты и 28 тыс. единиц техники.

К предстоящему испытанию везде готовились серьезно, с учетом меняющихся не в лучшую сторону климатических условий – теперь, заметил по ходу совещания вице-министр, вызволять машины из заносов приходится даже в тех областях, где снег прежде считался редкостью. На случаи нарушения энергообеспечения объектов жизнедеятельности, проинформировал начальник штаба РКШУ генерал-майор Жасулан Джумашев, подготовлено 630 единиц автономных источников электроснабжения. На наиболее подверженных заносам участках железных и автомобильных дорог установлены 29,2 тыс. снегозащитных щитов и 269 световых табло, завезено на спуски и подъемы более 80 тыс. кубов инертных материалов. Приведены в готовность 5 176 единиц снегоочистительной и дорожной техники, 949 пунк­тов обогрева.

Заносы. Лавины. Коварный лед. Аварии на тепло-, водо-, энергомагистралях, несчастные случаи в быту – не перечесть ситуаций, требующих немедленного реагирования, тем более зимой, а на предстоящую зиму синоптики прогнозируют сильные морозы. Состоявшиеся учения позволили уточнить наличие материальных ресурсов, до тонкостей отработать действия спасателей. Особое внимание Владимир Божко рекомендовал обратить на совершенствование систем оповещения и обмена информацией между службами и корректировку планов по их взаимодействию. «Многое сделано и делается. Но, – подчеркнул он, – все кроется в мелочах. Надо, чтобы каждый знал, где находится пункт обогрева, куда звонить, где искать технику».