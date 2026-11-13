Степной городок смотрит вперед

фото пресс-службы райакимата

Похорошел, преобразился

Расположенный в 380 км от областного центра, город живет размеренной жизнью, решает повсе­дневные задачи и строит планы на будущее. Компактный, уютный, утопающий летом в зелени, он встречает гостей спокойствием улиц, простотой и радушием жителей.

В этом году Державинск, прошедший свой путь становления, отметил 60-летний юбилей. Живут здесь представители разных этносов, ведь рождение степного городка связано с освоением целинных и залежных земель. О прошлом края расскажут экспозиции и материалы районного историко-краеведческого музея.

За шесть десятилетий город стал административным, социальным и культурным центром Жаркаинского района. Заметный этап в его развитии начался в 2007 году, когда приступили к восстановлению заброшенных многоквартирных домов бывшего военного городка. Когда-то здесь размещалась дивизия ракетных войск стратегического назначения, расформированная в 1996 году. Постепенно зияющие пус­тыми глазницами окон пятиэтажки стали обретать жизнь, преображая архитектурный облик райцентра.

Благодаря государственным программам восстановили шесть 75-квартирных пятиэтажек и один 60-квартирный дом. Сегодня мик­рорайон с говорящим названием Жастар – один из символов обновления Державинска. Реконструкция многоквартирных домов продолжается.

В 2025 году здесь еще 80 семей обрели жилье после реконструкции 80-квартирного дома. В нынешнем для горожан уже выкуп­лено 96 квартир. За последние три года в районе введено свыше 16 тыс. кв. м жилья.

Для комфортной жизни людей важно и то, что находится за порогом их домов: ухоженные улицы, качественные дороги и удобное сообщение с другими населенными пунктами.

Более тридцати лет жители Жаркаинского района ждали, когда увидит ремонт участок дороги Аркалык – Державинск, входящий в состав республиканской автотрассы Жезказган – Петропавловск. Долгожданные перемены стали реальностью в 2025 году.

Не менее значимым стало и обновление автомобильной дороги Жаксы – Державинск.

Облик города продолжает меняться. Впервые за многие годы в Державинске обновлены фасады жилых и административных зданий. Единое цветовое решение сделало улицы еще более ухоженными и современными.

Еще один штрих к преображению города – светлые улицы по вечерам благодаря улучшению уличного освещения. Эта работа продолжается. К примеру, на одном из въездов в райцентр установлена автономная система освещения с использованием солнечных панелей. Хорошее освещение – это еще и ощущение уюта, когда в темное время суток город приветливо и призывно светится огнями.

За привычными повседневными удобствами стоит работа коммунальных служб. С реконструкцией третьей очереди системы водоснабжения в 2025 году улучшилось обеспечение державинцев питьевой водой.

Обновляется система теплоснабжения и тепловой инфраструктуры. В микрорайоне Жастар отремонтировано более 10 км теплосетей, приобретено необходимое котельное оборудование и восемь дизельных электростанций.

Новые объекты – больше возможностей

Все новое призвано сделать жизнь горожан комфортнее, а доступ к нужным услугам – проще и удобнее. В августе 2025 года в городе открылся­ обновленный коммунальный рынок. И сегодня значение этой площадки не ограничивается лишь торговлей, она по-своему помогает развитию местного предпринимательства и поддержанию доступных цен.

Нынешним летом в Державинске торжественно распахнул двери Центр активного долголетия. У старшего поколения появилось любимое место, где они интерес­но проводят время, укрепляют здоровье, развивают творческие способности. К тому же центр разместился в одном здании с детской музыкальной школой и центром детского творчества, символизируя связь поколений.

Благоустраиваются и общественные пространства. К 60-летию Державинска в микрорайоне Жас­тар появилась Аллея ветеранов, на которой высажено 200 саженцев сосны. Новое зеленое пространство – символ благодарности людям, чьим трудом создавалась история населенного пункта. Таким, как ветеран сельского хозяйства, труженик тыла Асанбай Ергалиев. В этом году в преддверии Дня Республики аксакал удостоен звания «Почетный гражданин города Державинска».

Детство Асанбая-аға, родившегося в селе № 5 Жезказганской области, пришлось на годы войны. Десятилетний мальчик вывозил на подводе отходы из пилорамного цеха, по утрам – золу из жилых домов и общежитий.

– Было тяжело и голодно. Но мы, дети войны, как нас называют, пережили все это, выдержали, не согнулись. Те трудности сделали нас сильнее, выносливее, – вспоминал Асанбай Ергалиев.

После войны, окончив семилетку, он поступил в сельскохозяйственный техникум и посвятил свою жизнь системе управления сельского хозяйства.

Недавно державинцы с непременным шашу поздравляли друг друга с открытием нового железнодорожного вокзала, история которого берет начало в 1956 году. Сегодня эти городские ворота выглядят по-новому и современно. Благоустроена привокзальная площадь, созданы комфортные и безопасные условия для пассажиров.

С заботой о безопасности жителей в апреле нынешнего года в район­ном отделе полиции открылся­ центр оперативного управления. В городе установлены 18 камер видео­наблюдения.

Среда, в которой рождаются мечты

Особенно важно, чтобы происходящие в городе перемены чувствовали его юные жители. В Державинске функционируют три школы, одна из которых с казахским языком обучения.

В школе-гимназии № 1 им. Крупской благодаря поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» появилось новое современное оборудование для эффективной работы и получения знаний.

Ильяс Тасбулатов – учитель математики школы им. А. Укубаева. За плечами у него десять лет педагогического стажа, из которых два последних года он преподает в Державинске. Этот городок он выбрал неслучайно: его привлекли спокойная атмосфера, любознательные, с искренним интересом к учебе дети. По словам педагога, ребята из глубинки ничуть не уступают городским сверстникам в стремлении узнавать новое и добиваться успехов.

Сам Ильяс Борамбайулы, продолжая совершенствоваться, уже заявил о себе как о талантливом и перспективном педагоге. Он участвует и побеждает в профессиональных конкурсах, оттачивает­ свои методики преподавания, ищет новые подходы в обучении школьников.

Успех учителя измеряется и дос­тижениями учеников. Маржан Сапарбек заняла первое место на интеллектуальной олимпиаде «Ақбота». А Ерсултан Абжанов стал призером районного конкурса «Алтын сақа».

Юные державинцы проявляют себя в разных сферах деятельности. В детской музыкальной школе и Доме творчества ребята могут заниматься музыкой, вокалом, рисованием и различными видами декоративно-прикладного творчества. Чтобы детям было удобнее добраться на занятия, для учреждения приобрели автомобиль.

Высокие результаты показывают воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Приведем лишь один пример: подопечные тренера Салтаната Халибека – Ернур Дарменов, Арнур Есенбаев – являются двукратными чемпионами мира по гиревому спорту.

Важное место в спортивной жизни Державинска занимает обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс, став площадкой для занятий физкультурой, тренировок и приобщения горожан к активному образу жизни.

В планах районной администрации – возведение специализированного крытого спортивного комплекса рядом с ФОКом. Новый комплекс будет адаптирован так, чтобы можно было заниматься и параспортом.

Свою лепту в воспитание юных державинцев вносит и районный Дом культуры. Впрочем, здесь найти занятие по душе могут люди разных возрастов.

С заботой о здоровье

Событием в 2016 году для Дер­жавинска стало открытие новой больницы на 70 койко-мест, совмещенной с поликлиникой на 150 посещений в смену. Для жителей отдаленного районного центра, где больница долгие годы размещалась в старых приспособленных зданиях и испытывала нехватку необходимого оборудования, это была по-настоящему важная веха.

Конечно, новое медучреждение сталкивалось с разными трудностями. Главной оставалась нехватка квалифицированных кадров. Но больница продолжала работать, развиваться, искать пути решения кадрового вопроса. Только за 2025 год медицинские организации района пополнились восемью специалистами, а с начала 2026 года на работу прибыли еще девять медработников – фельдшеры, медицинские сестры, врач общей практики и хирург.

Акушер-гинеколог Акбота Кожамкулова родом из области Улытау. На решение молодого доктора выбрать местом работы Жаркаинскую ЦРБ повлияли в том числе и меры государственной поддержки. Семье выделили двухкомнатную квартиру.

Сегодня в районной больнице проводятся операции по удалению аппендикса и желчного пузыря, грыж и новообразований. Постепенно расширяются и возможности гинекологической хирургии. Примечательно, что более двух третей всех оперативных вмешательств проводятся по экстренным показаниям, что требует от медицинского персонала высокой квалификации, ответственности и оперативности в принятии решений.

Приобретение в 2025 году лапароскопической стойки расширило число малоинвазивных операций. Значит, меньше пациентов направляют в медицинские учреждения других городов.

Гранты – в дело

Это ресурс, на котором держится львиная доля экономики любого района. Поскольку Жаркаинский – крупнейший зерносеющий район Акмолинской области, обеспечивающий весомую долю регионального урожая, для фермеров важно хранение урожая. На территории Державинска работают несколько линейных элеваторов.

Однако экономика района не ограничивается сельским хозяйством. Для открытия собственного дела державинцы, оценив условия, все больше пользуются возможностями программы «Ауыл аманаты». К примеру, ИП «Фурзиков» получил 9,8 млн тенге на открытие мини-цеха по производству мебели.

Перспективы государственной грантовой поддержки ощутил горожанин Тимур Исалин. В 2026 году он получил грант, на который приобрел автомат для очистки питьевой воды.

Александр Стефанюк, пройдя обучение по программе «Бастау Бизнес», подготовил проект «Изготовление тканевых перчаток в Жаркаинском районе» и получил государственный грант в сумме 400 МРП. Державинец открыл ИП «САН», приобрел станок для изготовления тканевых перчаток и реализует свою продукцию населению.

На государственный грант открыла собственное индивидуальное предприятие, запустила мини-кондитерскую и Айгерим Тумабаева. Сегодня она реализует домашнюю выпечку, которую раскупают покупатели. Заказы растут, ассортимент расширяется, а спрос подтверж­дает правильность выбранного направления.

В дальнейшем Айгерим планирует увеличивать ассортимент и развивать свое дело.

Конечно, перед Державинском стоит еще много задач в разных сферах. Но город не стоит на месте, меняясь, он становится комфортнее для жизни. Об этом можно судить и по тому, что после окончания учебы в родной район и город начали возвращаться местные ребята, среди которых учителя, медицинские работники, аграрии. Именно здесь они начинают свой профессиональный путь, внося лепту в развитие родного края. Судя по всему, у дер­жавинцев все больше поводов с оптимизмом смотреть в будущее.