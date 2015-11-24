​Степной судья

693
Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Ссыльный поляк Адольф Янушкевич в своих дневниках и письмах из степного края писал о нем: «Сын простого казаха, одаренный природой здравым рассудком, удивительной памятью и даром речи, дельный, заботливый о благе своих соплеменников, большой знаток степного права и предписаний Корана, прекрасно знающий российские уставы, касающиеся казахов, судья неподкупной честности и примерный мусульманин, плебей Кунанбай стяжал себе славу пророка, к которому из самых дальних аулов спешат за советом молодые и старые, бедные и богатые».

Так его воспринимали чужаки. Из воспоминаний же современников-соотечественников известно, что Кунанбай был человеком со сложным характером, чья деятельность была полна противоречий. Он – бий, волостной правитель, который строго придерживался трех постулатов организации общества того времени: казахских традиций, Устава сибирских казахов царского правительства и законов шариата. Полагаясь на исконные традиции, Кунанбай как никто другой знал, что суровое, но справедливое правление – залог порядка и процветания народа. Пытаясь сгладить и устранить разногласия между своими же сородичами, он порой выбирал между долгом, родственными отношениями и справедливостью. Кунанбая не понимал даже его сын Ибрагим. И только спустя много лет, когда всей степи он был уже известен под именем Абай, великий философ и поэт наконец-то смог осознать и увидеть тяжесть той ноши и ответственности, которую отец взвалил на себя.

Съемки 95-минутного фильма «Кунанбай» проходили в Алматинской области и на родине Кунанбая – в поселке Караул Абайского района Семипалатинской области. Главную роль в картине сыграл сам Досхан Жолжаксынов, а в роли Улжан, старшей жены Кунанбая и матери Абая, предстала его супруга Карагоз Сулейменова. Блистательный актер старой советской школы, Досхан Жолжаксынов известен ценителям киноискусства через такие фильмы, как «Погоня в степи» (1979), «Золотая осень» (1980), «Кочевники» (2005) и другие. Как режиссер он дебютировал в фильме «Бiржан-сал» (2008). 

Популярное

Все
На страже неба: женское лицо авиации
Без наценок и посредников
В Конаеве начали строить КОС
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Жизнь на жайляу
Мечи на службе милосердия
У «семи нянек» Талгайран без новоселий…
Три дистанции – одна цель
Ставка на свеклу и кукурузу
К новой архитектуре доверия
Одиннадцать медалей из Софии
Медовый экспорт
Рекордный полет Ильи
Не снижается спрос на аренду жилья
Ошибка в ИИН – это серьезно
Госслужба 2.0: к управлению на основе данных
AI-агенты и новые технологии в промышленности
Соцсети – основной источник информации для мошенников
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Армия открыла двери в вузы
Генерация будет увеличена
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]