Ссыльный поляк Адольф Янушкевич в своих дневниках и письмах из степного края писал о нем: «Сын простого казаха, одаренный природой здравым рассудком, удивительной памятью и даром речи, дельный, заботливый о благе своих соплеменников, большой знаток степного права и предписаний Корана, прекрасно знающий российские уставы, касающиеся казахов, судья неподкупной честности и примерный мусульманин, плебей Кунанбай стяжал себе славу пророка, к которому из самых дальних аулов спешат за советом молодые и старые, бедные и богатые».

Так его воспринимали чужаки. Из воспоминаний же современников-соотечественников известно, что Кунанбай был человеком со сложным характером, чья деятельность была полна противоречий. Он – бий, волостной правитель, который строго придерживался трех постулатов организации общества того времени: казахских традиций, Устава сибирских казахов царского правительства и законов шариата. Полагаясь на исконные традиции, Кунанбай как никто другой знал, что суровое, но справедливое правление – залог порядка и процветания народа. Пытаясь сгладить и устранить разногласия между своими же сородичами, он порой выбирал между долгом, родственными отношениями и справедливостью. Кунанбая не понимал даже его сын Ибрагим. И только спустя много лет, когда всей степи он был уже известен под именем Абай, великий философ и поэт наконец-то смог осознать и увидеть тяжесть той ноши и ответственности, которую отец взвалил на себя.

Съемки 95-минутного фильма «Кунанбай» проходили в Алматинской области и на родине Кунанбая – в поселке Караул Абайского района Семипалатинской области. Главную роль в картине сыграл сам Досхан Жолжаксынов, а в роли Улжан, старшей жены Кунанбая и матери Абая, предстала его супруга Карагоз Сулейменова. Блистательный актер старой советской школы, Досхан Жолжаксынов известен ценителям киноискусства через такие фильмы, как «Погоня в степи» (1979), «Золотая осень» (1980), «Кочевники» (2005) и другие. Как режиссер он дебютировал в фильме «Бiржан-сал» (2008).