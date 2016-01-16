​Стереотипы – в сторону

Не секрет, что у нас есть депутаты, которые занимаются законотворческой деятельностью более десяти лет. Да, у них есть опыт, наработанный потенциал, но, согласитесь, нельзя сбрасывать со счетов и стереотипы: те подходы, которые были весьма актуальны еще пять лет назад, сегодня должны претерпеть изменения в связи со сложившейся конкретной ситуацией на экономической и политической карте мира.

Законы приняты. Это необходимое, но недостаточное условие для преодоления кризисных явлений в экономике и достойного ответа внешним вызовам. Думаю, что в это сложное время прогрессивный Парламент сможет внести свою лепту в развитие экономики и страны в целом. За годы независимости в Казахстане выросло поколение людей, получивших образование за рубежом и состоявшихся в качестве профессионалов. Они-то и должны усилить потенциал законотворцев, а также органов представительной власти.