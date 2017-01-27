Стерилизовать людей с ментальными нарушениями предлагают активисты Уральска
Жания Уранкаева
Умственно отсталых граждан необходимо стерилизовать. Об этом на совещании по вопросам защиты прав детей в прокуратуре заявила координатор ОФ "Дом мам" Надия Лисицына, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz/
По словам гражданской активистки Уральска, не так давно в "Дом мам" они приняли 32-летнюю женщину с ребенком, которому в феврале исполнится 3 года.
"Женщина родила шестерых детей, однако себе оставила только двоих. Остальных отдала родственникам. Сама является сиротой. Фактически женщина была бомжом. Она не умеет писать и читать, слепая на один глаз и не слышит одним ухом, но никогда не обращалась к врачам, и инвалидности у нее нет. Всю жизнь женщина только пасла скот, а от работодателей рожала. Ее мечта – жить в тихом месте, пасти скот, и чтобы рядом были все ее дети", – рассказала Надия Лисицына.
Как выяснилось чуть позже, подопечная "Дома мам" является умственно отсталой.
"Я не медик, но из опыта работы знаю, что чем ниже интеллект, тем выше сексуальная активность, а в некоторых случаях – это банальная доступность и полное отсутствие социальной ответственности за рожденных детей. Что делать с такими женщинами и их детьми, которые рядом с такой мамой только деградируют? Что ждет таких детей дальше? Точно так же будут рожать от первого встречного и пополнять число бомжей с диагнозом "умственная отсталость"? Может быть, это звучит жестоко, но я считаю, что в отношении умственно отсталых людей необходимо на законодательном уровне решать вопрос стерилизации", – резюмировала Надия Лисицына, добавив, что это является сугубо ее личным мнением и не связано с позицией фонда "Дом мам".