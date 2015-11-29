Стерильные пеленки и распашонки начали выпускать в ЮКО
Стерильные распашонки, ползунки и чепчики стали выпускать в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Отырар".
Комплекты безопасной одежды для новорожденных шьют на шымкентском ТОО MedTexKZ. Вся продукция изготовлена из высококачественного хлопка и хранится в герметичной упаковке. Над созданием детской одежды трудятся 37 работниц. Вещи предназначены как для использования в больнице, так и дома, после выписки.
"Мы можем гарантировать безопасность. Это стерильное белье. Оно как раз для новорожденных, у которых пока иммунная система не развита. Одежда будет защищать от попадания инфекции. Изделия проходят несколько этапов лабораторных исследований, в том числе экспертизу в бактериологических и токсикологических лабораториях", – отмечает генеральный директор предприятия Наргиза Иманакунова.
Материал для изготовления комплектов завозится из России. На сегодня аналогов предприятия в Казахстане нет.
В широкую продажу изделия поступят уже в декабре, обещает руководство ТОО MedTexKZ. Сейчас заключаются договоры с дистрибьюторами. Производители планируют реализовывать товар через сети аптек.