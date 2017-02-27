​Стержень казахстанской государственности

Беспрецедентный шаг

Итак, завершается февраль, а вместе с ним все ближе этап, который однозначно определен как новый рубеж в демократизации страны. В этом сходятся практически все, кто принимал участие в дискуссиях по предстоящей реформе. Порядка трех тысяч обращений с предложениями пос­тупило в адрес Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. И эта активность говорит сама за себя.

Аналитики, эксперты, лидеры политических партий и даже зарубежные партнеры активно откликнулись на призыв Главы государства провести всенародное обсуждение проекта конс­титуционных реформ. Причем наибольший резонанс вызвал именно факт передачи Президентом части своих функций.

– Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает Президент. И делаю это с одной единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной, – отметил Глава государства в своем специальном Обращении, прозвучавшем 25 января.

Если говорить детально, другим ветвям власти может быть передано около 40 президентских полномочий. И это беспрецедентный шаг. В мире нет примеров, чтобы действующий Глава государства при президентской форме правления делегировал в столь значительном объеме свои права Правительству и Парламенту. Это уникальный случай. С другой стороны, инициатива актуализировала дискуссии о том, стоит ли экс­периментировать?

Может быть, еще рано расширять полномочия Правительства и Парламента? Может быть, Президент, с которым мы за 25 лет смогли построить успешный и независимый Казахстан, оставит полномочия за собой? Такие вопросы часто звучали в рамках обсуждения. Ведь для многих президентская форма правления была и остается стержнем казахстанской государственности.

Опасения были особенно заметны на первых этапах разъяснительной работы, когда некоторые эксперты, в основном зарубежные, стали ошибочно говорить о переходе к новой форме правления – президентско-парламентской. Как это характерно для Запада, он всегда торопит события, если речь заходит о такого рода реформах. Что, в общем-то, и встревожило. Казахстанцы знают, что по крутой лестнице демократизации не следует прыгать через ступени. Эта простая истина усвоена еще в 90-х годах, когда всепоглощаю­щая свобода расплескалась по городам и весям бывшего СССР, взрывая общественно-политическую стабильность на огромной территории. Экономическая несостоятельность в условиях уличной демократии превратилась в жуткую напалмовую смесь. Многие братские республи­ки были ввергнуты в огонь гражданской войны.

Казахстан стал единственной страной на территории бывшего СССР, где демократию устанавливали без танков. А почему? Потому что процесс модернизации проводился поэтапно, по мере готовности экономики и общест­ва к преобразованиям. В этом ключе вспоминается недавнее интервью Главы государства, которое он дал информационному агентству «Блумберг». Президент напомнил о первых шагах независимого Казахстана. Как сказал Нурсултан Назарбаев, у нас не было никакого либерализма, ни в политике, ни в экономике. В наследство досталась команд­ная система. И главное – не было опыта. В отличие, например, от прибалтийских республик, где до 1939 года привычной была частная собственность. В сознании нескольких поколений казах­станцев считалось, что частная собственность, рыночная экономика – это неправильно, что всем должно управлять государст­во. И конечно, в этих условиях невозможно было в одночасье построить демократию по американскому образцу.

– Мы понимаем ваше желание демократизировать весь земной шар, мы и сами этого хотим. Но вы должны понять, что в азиатском обществе, в мусульманской религии существуют совсем другие корни, другая история, другая культура, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Ориентир на стабильность

Другими словами, строительство демократии в обществе без демократической истории – это работа на десятилетия. И казах­станский Лидер понимает это как никто другой, стараясь строго выдерживать баланс между экономикой и политикой.

Тем не менее демократизация присутствовала в повестке дня нашей страны на протяжении всех лет независимости. В этом контексте вспоминаются изменения и дополнения, которые вносились в Основной закон в 1998, 2007 и 2011 годах. Наиболее существенные поправки внесены в 2007 году. Они позволили повысить роль и влияние палат Парламента, модернизировать сис­тему местного государственного управления и самоуправления, придать импульс новому этапу судебно-правовой реформы.

Конечно, всегда найдутся люди, которые скажут, что демократические изменения в Казахстане проводились недостаточно динамично. Но я лично соглашусь с тем, что «суп лучше недосолить». Очень уж много примеров, когда в бывших советских республиках «перебрали со специями» и до сих пор «расхлебывают».

Поэтому вполне логично, что и сегодня ориентир на стабильность является определяющим, а Глава государства остается ключевой фигурой в политике нашей страны. Говоря языком экспертов, мы переходим от супер­президентской к президентской форме правления.

За Президентом останутся основные функции гаранта Конституции и стабильности. Нурсултан Назарбаев остается верховным арбитром между ветвями власти, будет определять вопросы внешней и внутренней политики, обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

Другая часть полномочий – это, скажем так, вопросы тактического плана – делегируется Правительству и Парламенту с целью усиления их самостоятельности.

Управленческая гибкость – это требование времени. Анализ законодательства показывает, что деятельность Президента сегодня перегружена организационными и контрольными функциями в социально-экономической сфере. А ведь они в большей степени характерны для исполнительной власти. К примеру, регулирование вопросов в сфере финансов, государственного имущества, предпринимательской деятельности – это никак не функции Главы государства.

Несвойственны ему и другие задачи. Так, предполагается исключение из Конституции норм, которые дают возможность Президенту принимать указы, имеющие силу закона. Это было актуально в 90-х годах прошлого века, но не сегодня. Тогда, помнится, в Казахстане разразилось несколько парламентских кризисов. Нурсултану Назарбаеву приходилось брать ответственность на себя. Достаточно вспомнить, что Верховный Совет 13-го созыва почти за год работы принял всего лишь 7 законов. И это в период радикальной трансформации государства. Нурсултан Назарбаев в условиях вакуума законодательной власти перехватил законодательную инициа­тиву и сумел провести нужные стране реформы, издавая указы, имеющие силу закона. Сегодня же такой необходимости нет. Для решения оперативных вопросов существуют другие органы.

Таким образом, главная цель перераспределения властных полномочий состоит в том, чтобы функционально укрепить архитектуру государственного устройства. Важно, чтобы каждая ветвь власти обладала всеми необходи­мыми полномочиями для работы и, более того, несла всю полноту ответственности за свои решения.

В частности, если говорить о предлагаемых изменениях в Конституцию, Правительство будет самостоятельно (по согласованию с Президентом) утверждать госпрограммы и, соответственно, отвечать за их реализацию. Исполнительная власть сама должна нести бремя ответственности за документы, которые разрабатывает.

Кроме того, ей планируется передать полномочия по созданию и упразднению не входящих в состав Правительства органов, государственных предприятий, утверждению единой системы финансирования оплаты труда работников бюджетной сферы.

Реформа призвана усилить подотчетность всей системы исполнительной власти перед Парламентом и маслихатами. Например, в случае принятия конституционных поправок, Премьер-министр будет вносить Президенту предложения по структуре и составу Правительства после консультаций с Мажилисом. Предполагается сложение полномочий Правительства перед вновь избранным Мажилисом. Упростится порядок освобождения от должностей членов Кабмина по обращению депутатов Парламента.

Таким образом, начался процесс более точной балансировки ветвей государственной власти. А президентская форма правления как была, так и остается де-юре. Говоря словами политолога Андрея Чеботарева, преобразование действующей политико-властной системы республики будет проведено таким образом, чтобы все три ее ключевых института – Президент, Парламент и Правительство – были достаточно сильными в реализации своих властных полномочий.

Другими словами, это реальный шанс решить сразу три важные задачи: обеспечить модернизацию экономики, политическое развитие и стабильность. Опыт развития консультативной демократии в мире позволяет быть уверенными, что баланс между ветвями власти при сильной роли Президента действительно достижим и обеспечит успешное развитие страны.

Важный механизм обратной связи

Надо сказать, что всенародное обсуждение поправок в Конституцию стало важным элементом обратной связи. Он позволяет увидеть настроения общества, его готовность к переменам, надеж­ды и опасения людей.

В частности, если продолжать разговор о настроениях, прозвучало предложение закрепить роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в тексте Конституции, причем, что характерно, инициативы исходили из разных источников и от разных слоев населения. Видимо, это продиктовано опасениями, что Казахстан может свернуть с президентского курса в результате реформ.

Часть экспертной общественности задумалась о создании неких структур, регулирующих механизмы власти, вплоть до созда­ния Государственного совета, в который бы вошли почетные представители различных социальных групп.

На партийном поле обсуждалась норма о том, чтобы Президент вносил на рассмотрение Мажилиса кандидатуру Премьер-министра Республики «по представлению победившей на парламентских выборах партии».

Словом, обсуждались самые разные аспекты общественно-политической жизни. Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти зафиксировала большой интерес к теме.

– Надо отметить высокую активность населения, заинтересованность наших граждан в реформе Основного закона. Давно таких больших мероприятий не было. Обсуждение, как вы видите, проходило на разных площадках, выступали и политики, и ученые, молодежь и пенсионеры. Предложенные Президентом реформы одобряются народом, – сказала член Рабочей группы, профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова.

Между тем, по ее словам, есть и опасения. Люди спрашивают, не отдает ли Президент те полномочия, которые станут для Правительства неподъемными, сможет ли оно справиться, взять на себя такую «тяжесть».

– Но мы напоминаем, что в большинстве предложенных изменений предлагается Правительству решать важные вопросы по согласованию с Главой государства. Президент остается арбитром между ветвями власти на случай противоречий, каких-либо действий, нарушающих принципы сдержек и противовесов, – отметила профессор.

Если же говорить о новациях, которые люди принимают хорошо, к ним относится отказ Президента от издания указов, имеющих силу законов. У нас уже сложился профессиональный Парламент, который может в полной мере выполнять свою главную функцию – подготовку и принятие законодательных актов.

Кроме того, Глава государства расширяет полномочия Мажилиса. На эти инициативы идут положительные отклики. Члены рабочей группы убедились в этом на встречах с экспертами и неправительственными организациями.

– Обращения и предложения, к радости, или, может быть, к сожалению, выходят часто за рамки законопроекта. Есть предложения, которые не касаются перераспределения полномочий, – продолжает Зинаида Федотова. – Допустим, часто поднимался вопрос полной отмены смерт­ной казни, люди предлагают закрепить этот аспект конституционно. Хотя мы и объясняем, что у нас действует мораторий и смертная казнь в Казахстане с момента его принятия не применялась ни разу. Поднимались вопросы, связанные со статусом местных представительных и исполнительных органов. Есть предложения расширить полномочия маслихатов и акиматов, повысить ответственность депутатов маслихатов и акимов за развитие территорий. Звучат предложения по статусу судов и прокуратуры. Предлагалось внести изменения в систему формирования Мажилиса по принципу 50 на 50, то есть половину депутатов избирать по партийным спискам, половину – от административно-территориальных единиц. Это – избирательное законодательство. Было предложение вместо Конституционного совета создать Конституционный суд. Но этот вопрос мы не рассматриваем.

По словам членов Рабочей группы, спектр предложений охватывал практически всю Конституцию. И работа над законопроектом еще продолжается.

– По-видимому, после выходных будет еще одно итоговое заседание. И на нем будет принят итоговый документ, – отметила Зинаида Федотова.

По ее словам, основная структура законопроекта уже сформирована. Есть некоторые изменения, в частности, касающиеся судебной системы. А по тем полномочиям, которые Президент передает Парламенту и Правительству, – ничего не изменилось.

– Все так же, как в проекте, который был опубликован, – уточнила член Рабочей группы.

Что и говорить, намечающая­ся реформа – важное событие в жизни страны. Она позволяет видеть, что Казахстан шаг за шагом движется к целям Стратегии «Казахстан-2050». Причем если раньше задачи полити­ческой и экономической модернизации ставились последовательно (акцент смещался из одной об­ласти в другую по мере развития страны), то сегодня этот процесс синхронизирован и проводится одновременно. Президентские инициативы 2017 года стартовали почти в унисон. О Третьей модернизации Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил буквально через несколько дней после обнародования программы конституционных изменений.

Собственно, и сам План нации «100 конкретных шагов» – это микс, в котором тесно связаны задачи экономической и политической трансформации. Казахстан вступил в такой этап развития, когда нужны новые управлен­ческие решения, новая экономика и человеческий капитал, когда все больше ценится ответственность, способность принимать решения, к чему не раз призывал Президент.

Все это в конечном итоге должно привести к расширению диалога между народом и властью, более прозрачной деятель­ности законодательных, исполнительных, судебных органов. Глава государства создает более мобильный и гибкий режим взаимодействия как по вертикали, так и по горизонтали, что позволит значительно повысить эффективность всей системы государст­венного управления.