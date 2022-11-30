Стежки ложатся – жизнь идет…

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Рысбек Жантыкеев, Астана

Что ни швея на швейной фабрике, то бывшая сельчанка.

Швейную фабрику, официально именуемую Danmard, долго пришлось искать в кварталах Астаны с шумным, сугубо деловым ландшафтом. На этом фоне в затерявшемся среди больших и малых строений здании ТОО особенно заметны умиротворенность и спокойствие. Только мерно стрекочут машинки, да раздаются негромкие голоса женщин.

О продукции, которую здесь выпускают, можно догадаться по висящим на плечиках длинными рядами военным кителям, рубашкам, свернутым палаткам цвета хаки. Предприятие работает по государственному оборонному заказу, то есть обшивает наших армейцев. Еще в числе заказчиков правоохранительные структуры, специальные подразделения. В номенклатуре имеются даже бронежилеты…

Впрочем, не только форменное обмундирование и снаряжение людей служивых может производить фабрика – руками мастериц изготавливается и носочная продукция, трикотаж, футболки.

На первый взгляд, фабрика как фабрика, со своим женским коллективом, сложившимся рабочим укладом. Это предприятие мало чем отличается от десятков и сотен таких же в отрасли легкой промышленности. И все же есть в нем одна особенность, о которой стоит рассказать.

Дело в том, что почти все швеи и другие труженицы фабрики – бывшие сельские жительницы. Причем работали они раньше на аналогичных производствах в своих селах, поселках, малых городах.

К слову, в доперестроечные времена практически в каждом районе Казахстана действовали швейные производства. Они обеспечивали местное население разнообразной номенклатурой изделий, большую часть которой составляла одежда. В 90-е и начале нулевых предприятия, на которых нынешние швеи работали, приказали долго жить. В итоге классные мастерицы оказались не у дел.

Кто-то смог найти себя в коммерции или другом бизнесе. Другие, в их числе работницы ТОО «Danmard», отправились в город, где швейные фабрики после периода упадка все же заработали, и устроились там по специальности.

К примеру, заместитель директора по производству Айжамал Калдыкозова приехала из Сарыагаша, что в нынешней Туркестанской области. Трудилась там на галантерейной фабрике. Затем – годы безработицы, переезд в Астану и трудоустройство на этом предприятии. Простая швея Жумагуль Абдурахманова также приехала с юга Казахстана. Есть мастерицы из других регионов, поэтому на фабрике представлена вся география страны.

– Костяк коллектива составляют женщины, в биографии которых были годы работы на советском производстве, затем период экономической разрухи и наконец созидательный труд в современной швейной компании, – говорит Айжамал Калдыкозова. – То есть они прошли многое, с лихвой познали жизненные трудности. Научились их преодолевать, вырастили детей и продолжают сохранять любовь к жизни. На мой взгляд, это состоявшиеся люди, и на своих рабочих местах они – настоящие профессионалы.

По словам собеседницы, швейный цех работает в две смены. Весь его персонал составляет более 50 человек. Все бы ничего, вот только молодого пополнения в коллективе нет.

Никто не спорит, работа швеи требует большой усидчивости и терпения, но, по словам женщин, не только поэтому молодые обходят фабрику. Дело в том, что утерян престиж профессии швеи. Точно так же, как и многих других рабочих специальностей – токаря, водителя автобуса, сельского ветеринара…

– У меня сложилось мнение, что молодым лучше торговать на базаре или делать что угодно, лишь бы не сидеть у швейной машинки, – не без сожаления говорит женщина о тех, кто мог бы прийти на смену мастерицам предпенсионного возраста. Поэтому выходит, что и швея, которая является, пожалуй, главной «боевой единицей» в полку легкой промышленности, должна прибрести почет и уважение общества. Без нее ведь отрасль не поднять.

В этой связи вспоминаются и упомянутые выше небольшие швейные фабрики и цеха, которые давали работу сельским женщинам, а населению – недорогую, востребованную продукцию. Застрекочут швейные машинки – повеселеет село.

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