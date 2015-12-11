​Стезя первооткрывателя

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Сауле ИМАНОВА

Ученый родился в семье рабочего 11 декабря 1935 года в городе Туркестане Южно-Казахстанской области. Среднюю школу окончил в 1953 году в населенном пункте Ашысай, где жили преимущественно шахтеры. В том же году поступил в рудно-металлургичес­кий институт, ныне это Национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева. Окончил в 1958 году геологоразведочный факультет института по специальности «геология и разведка рудных полезных ископаемых» и получил диплом инженера-геолога рудных месторождений.

Его отец Сулеймен Оспанов работал на железнодорожной станции Туркестан, на руднике Ашысай. В армию не был призван по брони как специалист, необходимый для оборонной промышленности. Мать Азиза Оспанова занималась домашним хозяйством, воспитывала шестерых сыновей и одну дочь. Все силы и материнскую любовь она отдала детям, чтобы они выросли достойными людьми, чувствующими ответственность перед Родиной.

После окончания института Ермахана Оспанова направили на работу в Каратау, что в Кентау, в составе геологоразведочной экспедиции. Там он трудился до 28 августа 1978 года, где умножал мастерство, и это не осталось незамеченным – он вырос до должности главного геолога. Все эти годы на всех должностях он проводил поисковые и разведовательные работы таких богатств, как нефть, золото, бокситы, фосфориты, свинец, цинк и другие полезные ископаемые.

С его участием и под его руководством в 1963–1978 годах была проведена исследовательская работа на предмет запасов свинца и цинка, была дана их правильная технико-экономическая оценка. Результаты этих исследований подверглись анализу соответствующих министерств, Правительства и партийных организаций и получили высокую оценку. Разведанные запасы руды были утверждены в комитете по запасам ископаемых СССР, горно-обогатительное предприятие Шалкия до сих пор участвует в производственном процессе. На предприятиях, открытых на его основе, работают тысячи жителей Кызылординской области.

О непосредственном участии Ермахана Оспанова в великом деле решения проблемы состояния свинцово-цинкового сырья Казахстана было написано в книге, посвященной 50-летию Советского Союза.

Учитывая самоотверженный труд Е. Оспанова и достижения в сфере научных исследований, его пригласили трудиться в Казахский проектный институт научных исследований и химической промышленнос­ти. С участием и под руководством талантливого ученого, для того чтобы получить из минерального сырья качественный желтый фосфор и на этой основе производить продукцию, были проведены научно-исследовательские и опытно-промышленные работы по комплексному использованию фосфоритных недр Каратау.

Высококачественная продукция опытно-экспериментального завода ЗАО «КНИИхимПроект» и других предприятий фосфорной промышленности стала обладателем международной премии «Золотой глобус», назначенной Ассоциацией предпринимателей США для награждения конкурентоспособных товаропроизводителей, выпускающих высококачественную продукцию. Это было результатом труда Е. Оспанова, который непосредственно, так сказать, на переднем крае, участвовал в опытно-промышленной и научно-исследовательской работе отрасли. Ученый также проводил научные исследования по получению впервые в Казахстане ферромарганца, выполнял проектные работы и опытно-промышленные испытания.

58 научных работ ученого были опубликованы во всесоюзных и рес­публиканских сборниках, научных журналах и монографиях, на 11 из них Государственным комитетом СССР по рационализаторству и открытиям было выдано авторское свидетельство. За профессионализм и высокую ответственность, достижения в опытно-промышленной и научно-исследовательской работе был награжден знаком «Отличник разведки недр», медалями и другими наградами.

В марте 1998 года решением Межведомственной комиссии по вручению государственной премии «За открытие рудных месторождений полезных ископаемых» Оспанову за открытие свинцово-цинкового рудного месторождения Шалкия были вручены диплом «Первооткрыватель рудных месторождений» и нагрудный знак.

В июне 1971 года в Институте геологии АН Казахской ССР им. К. Сатпаева ученый защитил диссертацию на тему «Особенность геологической структуры свинцово-цинкового рудного месторождения Шалкия» и получил звание кандидата геолого-минералогических наук.

Профессор Е. Оспанов читал лекции по геологии, географии и другим отраслевым предметам в Казахско-Узбекском инженерно-гуманитарном университете. Вместе с супругой Куляш Меирбеккызы, химиком-аналитиком, которая сейчас на пенсии, воспитал дочь Гульнару и сыновей Максута и Ермека достойными гражданами Отчизны. Дочь – главный специалист Научно-исследовательского центра кардиологии РК, что в Алматы. Максут – в Астане, а Ермек – в Шымкенте, работают в сфере бизнеса. Радуют супругов Оспановых внуки Наргиза, Ануар, Мадина и Сапура. 

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