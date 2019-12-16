Стезя созидателя

Время выбрало его

Куаныш Султанов, депутат Мажилиса Парламента:

– Значение прошлого начинаешь понимать только по прошествии времени. И сегодня я могу сказать: на мою долю выпало великое счастье быть непосредственным участником очень важных событий непростого, переломного и судьбоносного времени.

30 лет назад мы с замиранием сердца ждали назначения ­Нурсултана Назарбаева на высшую должность – Первого сек­ретаря ЦК КП Казахстана. С волнением приехали 22 июня 1989 года на Пленум ЦК в ожидании решения Генерального секретаря Михаила Горбачева. И когда секретарь ЦК КПСС Виктор Чебриков объявил имя Нурсултана Назарбаева, весь зал долго аплодировал стоя. С этого дня каждое начинание и слово ­Назарбаева положительно влияло на наше общество. Так началась новая эпоха Казахстана.

24 апреля 1990 года был введен институт президентства, и ­Нурсултан Назарбаев вступил на этот пост. После августовского путча 1991 года Первый Президент оперативно провел съезд Компартии Казахстана, транс­формировал ее в Социалис­тическую (позже она практически сошла с арены) и начал профессионально формировать новую политику государства. Хотя слово «государство» на практике мы еще употребляли с оглядкой.

Еще действовали полномочия центральной власти – огромного политического аппарата, который, несмотря на неопределенности, продолжал оказывать влияние на союзные рес­публики. Сектор ЦК КПСС по Казахстану рассматривал все вопросы – от кадровой расстановки до разгрузки вагонов. И мы жаждали освободиться от такого давления.

15–16 декабря 1991 года в Верховном Совете Казахской ССР шло горячее обсуждение Конституционного законопроекта «О государственной независимости Рес­публики Казахстан». Нурсултан­ Абишевич выступал чуть ли не по каждой статье, разъяснял, давал четкие, ясные комментарии. В результате после долгих дискуссий закон был принят. Первый Президент объявил, что страна обрела государственную независимость. Депутаты встали и несмолкающими аплодисментами встретили эти слова.

Мы ликовали! В наших серд­цах появилась уверенность, что все-таки преодолен период неоп­ределенности. Ведь после авгус­товского путча покоя в обществе не было.

Нурсултан Назарбаев в первые же дни независимости создал полноценное Министерство иностранных дел, Комитет обороны, провозгласил новые экономичес­кие реформы.

31 августа 1991 года решением Елбасы было образовано новое Министерство печати и средств массовой информации, и первым министром назначили меня. Необходимо было оперативно укомплектовать ответственными работниками центральный аппарат, областные структуры, телерадиокомплексы. Компьютеров еще нет, в наличии только старая оргтехника, факсы. Прежние методы руководства, административные рычаги считались пережившими себя. Начиналось новое время.

Единственным оплотом для нас тогда был сам Нурсултан ­Назарбаев. Он уже не оглядывался на центр, лучше всех чувствовал динамику времени, действовал уверенно, хотя не скажу, что не переживал.

В районе полуночи после принятия закона о государственной независимости звонит Нурсултан Абишевич. «Поздравляю, – говорит. – Первый ответ прислал Президент Турции со словами признания нашей государственности и поддержки». Мы были воодушевлены!

Уже на следующий день в 9 утра состоялось расширенное заседание Правительства.

– Кто-нибудь из вас строил государство? – наполовину в шутку, наполовину всерьез спросил Нурсултан Назарбаев. И уверенно заявил: – Теперь будем строить!

Он знал, чего хотел, что нужно делать. С того момента, как был введен институт президентства, Елбасы многие вопросы начал решать самостоятельно. В ­Москве мог разговаривать на равных с высшим руководством. И еще в составе СССР готовил актив республики, руководство к самостоятельному пути.

Сильная воля Нурсултана ­Абишевича базировалась на знаниях и великолепных организаторских способностях. Само время выбрало его. Он одаренный, смелый, разносторонне компетентный, решительный Лидер, обладает природным даром аккумулировать свои способности для творческой работы. Создавая структуру государства, Елбасы оперативно принимал решения, трансформировал задачи, если что-то не срабатывало. Также Нурсултан Назарбаев обладает феноменальный памятью, прекрасным чувством времени, особым даром предвидения и огромным терпением.

Елбасы всегда говорил: «Наши предки и лучшие умы нации сложили головы ради свободы и независимости будущих поколений, на нашу долю выпало строить государство. Мы – счастливое поколение, приобрели мирным путем нашу независимость. Мы должны вести активное созидательное сотрудничество с международным сообществом».

Нельзя сказать, что он один строил государство. Но нужен был именно такой предводитель, каким мы привыкли видеть ­Назарбаева. Я знаю всех, кто в то время находился на руководящих позициях и мог бы претендовать на этот пост. Не в обиду будет сказано, ни у кого другого бы не получилось так, как это получилось у Елбасы!

Важная, можно сказать единоличная заслуга Первого Президента – перенос столицы в Центральный Казахстан. Мы, поддерживая саму идею, все же сомневались в ее скорой реализации. Шутка ли, месяцами не платим пенсий, зарплаты, массовая безработица, заводы стоят, производства нет.

Но мегапроект по переносу столицы сработал. Он остановил миграцию из этого региона, город стал центром притяжения, а процесс его строительства – локомотивом экономических реформ и развития всей страны. Город полностью изменил образ и качество жизни казахстанцев, динамику производства, культуру.

И первый парк, и первые кафе

Сапар Ахметов, депутат Мажилиса Парламента:

– Неоценимый вклад в укрепление независимости Казахстана внесло строительство новой столицы. По указу Нурсултана Назарбаева была разработана специальная программа «Расцвет Астаны – расцвет Казахстана», давшая толчок развитию всех регионов страны. И современный Нур-Султан демонстрирует всему миру огромные возможности и амбиции казахстанцев.

Восемнадцать лет я проработал в структурах столичного акимата и практически каждый год встречался с Первым Президентом Казахстана. Помню, как будучи инженером управления капитального строительства Акмолы курировал возведение Мемориала жертвам политичес­ких репрессий, ныне на этом месте расположен Государственный флаг.

Это был один из первых объек­тов левобережья. Его инициа­тором стал сам Елбасы. Объект сложный, 30-метровую насыпь нужно было довести до состоя­ния скального грунта, а сама стела весила 67 тонн. Здесь работали опытные строители со всего Казахстана. Нурсултан Назарбаев несколько раз посещал объект, следил за ходом строительства.

Нурсултан Абишевич всегда вникал в процессы строительства новой столицы, во все детали, мелочей не существовало. Встречался со строителями, смотрел чертежи, вносил коррективы. Учитывая, что в провинциальной Акмоле было сложно с общепитом, Нурсултан Назарбаев лично присутствовал на открытии первых столичных кафе «Эдем» и «Самовар», тем самым будто стимулируя бизнес на дальнейшее развитие.

Первый в городе парк «Жеруйык» закладывал тоже Нурсултан­ Назарбаев. Вообще, тема озеленения очень близка Елбасы, он всегда особенно ею интересовался. Каждый год в столице появлялись новые парки, скверы, рос «зеленый пояс» вокруг города, инициатором создания которого также был Первый Президент.

Дважды в год Нурсултан ­Назарбаев проводил совещания по развитию столицы. Знаковые объекты и сооружения конт­ролировал лично. Практически каждый квартал приезжал в «Астанагенплан». И благодаря его настойчивости, нацеленнос­ти на результат и всесторонней поддержке мы получили такой прекрасный город.

На самом деле все проблемы казались решаемыми, когда рядом был Нурсултан Абишевич. В непринужденных беседах с рабочими Елбасы подбадривал, давал напутствия, и такое человеческое отношение воодушевляло горожан, рождало чувство сопричастности.

В первой половине 2000-х годов, когда шла массовая застройка, никто не считался со временем, трудностями. Объекты строились в 2–3 смены, люди вкладывали все свои силы, знания, опыт в реализацию мегапроекта. Только такой человек, как Нурсултан Назарбаев, мог объединить все ресурсы и людей страны на строительство этого города.

Конечно, в ходе совещаний звучала и критика, порой даже жесткая и бескомпромиссная. Но завершал встречу Первый Президент всегда по доброму.

«Я должен критиковать, но вижу, что вы работаете, я в вас верю, давайте продолжать», – такими словами обычно завершались встречи. После этого не оставалось никаких обид, зато появлялся дополнительный заряд энергии.

Программа «Расцвет Астаны – расцвет Казахстана» доказала свою состоятельность, стала локомотивом развития всей страны. Строительные компании, начинавшие с подрядов у иностранных заказчиков, со временем становились на ноги. Развивался рынок строительных материалов.

Сегодня столица, помимо того, что сама себя содержит, является донором республиканского бюджета и гордостью всего Казахстана. Иностранцы, приезжая в Нур-Султан, видят суперсовременный город, который не уступает ни одному мировому мегаполису, и это заставляет относиться к Казахстану серьезно.

Мы, депутаты Парламента, с удовольствием поддержали призыв Президента Касым-Жомарта Токаева о переименовании Астаны в честь Нурсултана Назарбаева. Это дань уважения и почтения основателю новой столицы.

На защите своего народа

Ахмед Мурадов, депутат Мажилиса Парламента:

– На первых всенародных выборах народ Казахстана четко заявил о своей позиции по политическому устройству государства. Это было время, когда республики распавшегося Советского Союза пребывали в состоянии неопределенности и разобщенности. В нашей стране проживали представители более 140 наций и этносов, и в такой сложной ситуации это могло стать дестабилизирующим фактором.

Но появился Лидер – Нурсултан Назарбаев. У людей были ожидания, что кто-то им скажет: «Вмес­те мы сделаем все, что нужно». И такой фигурой стал Нурсултан Назарбаев.

В 2012 году дата первых выборов Президента – 1 декабря – стала праздником. И это достойная оценка вклада политика, руководителя, лидера международного масштаба, который обозначил на карте мира Казахстан как независимое государство с четко выстроенной системой управления, с узаконенными границами, как участника всех международных организаций с полноправным голосом.

Формируя нацию, Первому Президенту надо было думать не только о казахах и казахской государственности. Он, и я это знаю точно, поскольку был в составе АНК, все время искал платформу объединения всех граждан страны. И такой основой стала Ассамблея народа Казахстана. Это конструкция, на которой была смонтирована вся наша устойчивость в части межэтнического и межконфес­сионального согласия. Причем это очень важно не только для нас самих, но и для тех, кто наб­людает за нами со стороны.

Запомнилось несколько выступлений Первого Президента. Так, я с воодушевлением слушал его речь на съезде народных депутатов СССР в 1989 году, где он, поставив вопрос об оценке событий 1986 года, сказал: «Обвинять казахов в национализме – это перебор». И добавил: «А кто извинится перед казахским народом?». То есть на всесоюзной арене четко выступил в защиту казахов. Человек, который не может защитить свой народ, не защитит и другие. Поэтому это было очень смело и важно.

Чтобы взять ответственность за страну, надо быть готовым к этому. В 1992 году, вернувшись из Таджикистана и увидев там гражданский раздрай, Нурсултан Абишевич твердо сказал: «Мы в своей стране такого никогда не допустим!». Но мало иметь собственные убеждения, нужно еще и уметь убедить других. Нашему Елбасы это удалось – не допустить в республике распрей по этническим, национальным признакам.

Я, как чеченец, считаю очень важным то большое участие, которое Нурсултан Назарбаев принял в решении вопросов беженцев во время двух войн на Кавказе. Проблема была острой. Когда я публично выступил и рассказал о сотнях беженцев, ринувшихся в Казахстан, Елбасы сказал: «Пусть едут, они едут к себе домой». Значение таких слов может оценить только тот, кто остро нуждается в доме. И чеченцы, которые убегали от своих, получили это ощущение дома в Казахстане.

Была создана четкая система поддержки беженцев. Это была волевая, если хотите, нравственная установка самого Нурсултана Абишевича­. Мы ее лишь реализовали. Кроме того, в середине 2000-х

годов по поручению Президента в разбомбленном Грозном был построен пятиэтажный дом. Он стоит в самом центре, и его долго называли казахским домом, а сейчас чаще – Назарбаевским.

В 2007 году свой первый зарубежный визит глава Чечни Рамзан Кадыров совершил в Казахстан и привез альбом с фотографиями этого дома. В тот же год в знак уважения и благодарности одна из центральных улиц Грозного была названа именем Нурсултана Назарбаева, а в 2010 году здесь открылся лицей имени Первого Президента РК.

Огромная личная заслуга ­Нурсултана Абишевича во всем, что касается межнационального согласия и гармонизации межэтнических отношений в Казах­стане. В Конституции и законах были закреплены равные права для всех этносов, прописаны возможности для каждого из них, начали создаваться этнокультурные центры, где происходила религиозная, этническая, культурная самоидентификация.

Когда в 1995 году казахстанцы увидели, как все это продвигает Нурсултан Абишевич, они поверили ему. И сегодня мы с гор­достью демонстрируем на любой площадке мира казахстанскую модель межэтнического согласия – модель Назарбаева.

Я участвовал почти во всех избирательных кампаниях, беседовал со многими кандидатами в Президенты. В лучшем случае все они могли лишь повторить то, о чем говорил Нурсултан ­Назарбаев. Конечно, все мы патриоты своей Родины. Но «порулить» страной – это одно, а нести ее груз на себе – другое.

Каждый из нас, кто считает себя причастным к идеям и курсу Елбасы, со своей мерой ответственности занят в одном и том же проекте. Нам посчастливилось участвовать в создании, становлении и развитии Казахстана. И мы гордимся своей страной.

Три вещи Елбасы отстаивает жестко – независимость, целостность и единство. Они взаимосвязаны. И еще: у него есть безусловное моральное право говорить о мире во всем мире, ведь он смог обеспечить его в своей стране.