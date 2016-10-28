Вечер начался с приветствия к участникам Абаевских чтений посла РК в КНР Шахрата Нурышева, в котором он отметил важность сохранения и передачи молодым великого наследия поэта и мыслителя. Силами магистранток Пекинской центральной консерватории была подготовлена концертная программа, куда вошли знаменитые стихи и песни Абая, а также были исполнены популярные казахские кюи на домбре и казахские народные танцы. По окончании концертной программы Ш. Нурышев вручил памятные подарки участникам, в том числе и активистам Казахстанской студенческой ассоциации в Пекине, ставшей одним из организаторов проекта.