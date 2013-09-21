Стихия идет на войну?

А был ли «снайпер»?

Когда в январе 2010 года сильнейшее землетрясение фактически снесло с лица земли столицу карибского государства – город Порт-о-Пренс, унеся жизни более 200 тыс. гаитян, мировые СМИ взахлеб заговорили об испытании Соединенными Штатами нового секретного оружия – именно оно, дескать, привело к страшной трагедии, произошедшей на Гаити.

Стоит отметить, что всякий раз после разрушительных землетрясений в прессе появляются различные вариации теории заговора, обычно связанные с вооруженными силами США или бывшего СССР, основным положением которых является якобы искусственный характер землетрясения, связанный с применением тектонического оружия.

В начале 1990-х годов пользовались популярностью и слухи о том, что Россия также испытывает секретное оружие, способное провоцировать землетрясения в определенном месте, напоминает РБК.

О секретном оружии устрашающей силы говорили и совсем недавно, в 2011 году, после мощного землетрясения в Японии и последовавшего за ним разрушительного цунами, когда в результате действия двух этих стихий погибло или пропало без вести более 27 тыс. человек.

После настоящего вала истерических на эту тему публикаций возможность существования подобного тектонического оружия прокомментировал газете «Комсомольская правда» заведующий лабораторией импульсной энергетики в геофизике Объединенного института высоких температур РАН Виктор Новиков.

Тем не менее ученый отметил, что «все эти слухи родились не на пустом месте», добавив, что еще «в 1990-е годы на геофизических полигонах на Памире в Таджикистане и Северном Тянь-Шане (Кыргызстан) российские ученые действительно проводили испытания установок, способных повлиять на земную кору. Между тем эксперт заверил, что сделано это было «не с целью сотрясти недра, а, наоборот, погасить подземные толчки». При этом Новиков подчеркнул, что «эти испытания вовсе не были секретными».

«Установка называлась мудрено – импульсный магнитогидродинамический генератор (сокращенно – МГД-генератор), а разработали ее в 1970–1980-е годы ученые институтов АН СССР», – пишет газета.

По словам Новикова, генератор «устанавливался на машину, перемещался в любую точку и в нужном месте вырабатывал электрическую энергию в импульсном режиме. Ток подавался в земную кору и изменял ее состояние», – пояснил специалист.

В результате испытаний ученые выяснили, что во время экспериментов количество сильных землетрясений возле МГД-генератора уменьшилось, а количество слабых, наоборот, возросло.

«Происходило это потому, что импульсы МГД-генератора являлись своеобразным «спусковым крючком», приводящим к возникновению большого числа слабых неопасных сейсмических толчков», – приводит издание пояснения Новикова. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что аналогов этой машины в мире до сих пор нет. «Американские ученые пытались создать аналог и повторить эксперимент, однако у них ничего не получилось», – сообщил «Комсомольской правде» сейсмолог.

«Если вы хотите тряхануть другую страну за тысячи километров, вам мало знать опасное место тектонического разлома, надо еще и произвести на него достаточно мощное воздействие. Поэтому разговоры о каком-то сейсмическом оружии – это домыслы», – заверил ученый, опровергая утверждение о военном предназначении МГД-генератора.

С доводами компетентного специалиста трудно не согласиться. И мнения многих ученых-сейсмологов подтверждают его правоту. Например, вице-президент Комиссии по геофизическим рискам и устойчивому развитию Международного союза по геодезии и геофизике профессор Владимир Кособоков считает, что для того чтобы искусственное землетрясение было по мощности таким, как, к примеру, на Гаити, «надо взорвать более чем мегатонный ядерный заряд. А для искусственного аналога любого из мегаземлетрясений (таких, как в 2004-м в Индийском океане, в 2010-м – в Чили и в 2011-м – в Японии) потребуются тысячи гигатонн тринитротолуола, на что не хватит всех ядерных бомб, которые имеются в мире».

Специалисты считают, что для создания реального сейсмооружия необходимо соблюсти три пока технически недостижимых условия. При этом первая задача тектонического «снайпера» – найти в недрах земли «созревший» очаг, по-научному – гипоцентр. Вторая – нажать на «спусковой крючок» (очевидно, чтобы освободить тектоническую «пружину», потребуется приложить к ней колоссальное усилие). Ну и в-третьих, надо остаться по возможности незамеченным. Представляете себе «диверсанта», зарывающего в тектонический разлом мощнейшую атомную бомбу?

Если даже гипотетически предположить, что нечто подобное тектоническому оружию уже создано, то последствия от его применения, предостерегают ученые, просчитать практически невозможно, поскольку тектоника – вещь непредсказуемая. Ежели вы, к примеру, шандарахнете этой «бомбой» в одном месте, то катастрофа может произойти совершенно в другом – за тысячи километров от того, где вы применили свой злодейский умысел. И никто не даст гарантии, что земля не разверзнется как раз под вашими ногами.

«Военный» ураган

В отличие от тектонического оружия, возможность существования которого учеными практически единогласно отрицается, мнения об устройствах, разработанных для ведения так называемых «климатических войн», не столь однородны.

Из ряда аномальных природных явлений, произошедших в последние годы, на слуху – необычайная жара, установившаяся над территориями России и Казахстана в 2010 году, и в году нынешнем – небывалое наводнение на российском Дальнем Востоке и на северо-восточных территориях Китая, вызванное «странными» по интенсивности и продолжительности ливнями для конца лета в этом регионе.

Для того чтобы продолжить тему в объективном ключе, необходимо хотя бы в общих чертах пояснить механизм формирования погоды и климата. Этот механизм, в частности, описан в журнале «Экология и жизнь».

Из опубликованной в издании статьи следует, что все погодные и климатические явления (дожди, грозы, ураганы, циклоны, засухи, жара, морозы, смерчи) формируются, протекают и оказывают свое влияние на среду жизни и деятельности человека в самом нижнем, плотном слое земной атмосферы – тропосфере. Энергию, которая питает все климатические процессы, поставляет Солнце. Однако солнечная энергия аккумулируется не только в виде тепла от нагревания солнечными лучами земной поверхности и воздушных масс в тропосфере. Кроме света Солнце излучает еще и невидимую радиацию, потоки заряженных частиц и плазмы (все они не доходят до поверхности Земли и тропосферы, а поглощаются в верхних, разреженных слоях земной атмосферы, ионизируя ее и образуя ионосферу). Эти потоки, кроме того, отклоняются магнитным полем нашей планеты к ее полюсам, где тоже поглощаются ионосферой, подпитывая ее энергией и образуя полярные сияния – «авроры». Таким образом, в ионосфере накапливается огромная энергия, и, поскольку атмосфера Земли есть одно целое, эта энергия передается и в тропосферу, тоже оказывая влияние на формирование климата и погоды.

Поскольку накапливаемая в ионосфере энергия в основном электромагнитная, ученые предположили, что с помощью электромагнитного излучения и полей можно влиять на накопление энергии в ионосфере и на передачу ее в тропосферу, управлять временем и местом передачи, а также количеством передаваемой энергии. «Таким образом, открывается возможность с помощью электромагнитного излучения, радиоволн влиять на погоду и климат в определенном регионе земной поверхности в определенное время, управлять ими», – пишет журнал.

Существует версия, что пионером исследования электромагнитных процессов в ионосфере был знаменитый ученый Никола Тесла в самом начале ХХ века. Его заслуги как основоположника радиотехники больших мощностей неоспоримы, и известно, что в сферу его научных интересов входило изучение электромагнитных свойств Земли как целого, и именно он был действительным первооткрывателем ионосферы. Никола Тесла стремился найти способ беспроводной передачи электрической энергии на любые расстояния без существенных потерь и для этого экспериментировал с ионосферой при помощи изобретенных им передатчиков радиоволн большой мощности.

Существует популярная гипотеза о том, что знаменитый Тунгусский метеорит 1908 года является результатом экспериментов Николы Тесла, в результате которого небольшая часть энергии ионосферы, раскачанной в резонанс передатчиками, высвободилась над сибирской тайгой.

Эксперты оценивают мощность тунгусского взрыва в 30 мегатонн тротилового эквивалента, что соответствует мощной термоядерной бомбе. Деятельность Николы Тесла до сих пор окутана покровом тайны, после его смерти его научный архив был конфискован ФБР США и засекречен. Однако достоверно известно, что в 1960-х годах в ряде стран началось строительство установок, аналогичных передатчикам Тесла, с использованием современных технологий и гораздо более мощных. Областью их применения официально заявляется исследование ионосферы. Наиболее известной такой установкой является станция ХААРП (HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – программа высокочастотных активных авроральных исследований), принадлежащая ВВС США.

По данным Википедии, проект запущен весной 1997 года в Гаконе, штат Аляска. HAARP фигурирует в многочисленных так называемых теориях заговора, в том числе утверждающих, что эта станция является геофизическим, психотронным или климатическим оружием, а также средством постановки широкополосных помех радиолокационным станциям противника.

Официально станция HAARP предназначена для комплексных исследований ионосферы и магнитосферы Земли, полярных сияний, причин и механизмов нарушения радиосвязи, а также для решения задач дальнего и сверхдальнего обнаружения объектов в противовоздушной и противоракетной обороне, обнаружения дислокации подводных лодок, а также для глубокого зондирования земных недр.

Основой HAARP является сверхмощный радиолокатор декаметрового диапазона (примерно такой же используется в обычных коротковолновых радиоприемниках) с неподвижным антенным полем, позволяющим, однако, создать мощный остронаправленный радиолуч.

Специалисты утверждают, что мощность радиоизлучения станции HAARP составляет 3 600 киловатт, а в импульсе – до 10 000 киловатт, что в несколько миллионов раз больше радиоизлучения Солнца в декаметровом диапазоне. Причем вся эта огромная мощность может быть сфокусирована антенным полем на небольшом участке пространства. В зоне воздействия такого радиолуча на ионосферу наблюдается ее большой разогрев, образование сгустков плазмы длиной порядка километра – гигантских шаровых молний, а импульсное резонансное воздействие приводит к стимулированному высвобождению собственной энергии ионосферы на выбранных областях пространства.

Радиоизлучением HAARP может быть нарушена коротковолновая радиосвязь в любом регионе Земли, выведено из строя любое радиоэлектронное оборудование на гражданских и военных объектах, в том числе и на ядерных баллистических ракетах, что полностью парализует экономику и вооруженные силы потенциального противника. Стимулированное же высвобождение внутренней энергии ионосферы, которая во много тысяч раз больше энергии HAARP, способно влиять на погоду и климат в выбранном регионе планеты, открывая путь к климатическим войнам, считают эксперты.

Станция на Аляске является наиболее известной по публикациям в СМИ. Однако она не единственная и уже не самая мощная в данном проекте. Ранее были построены станции EISCAT (мощность радиоизлучения 1 200 киловатт) и SPEAR (288 киловатт) в Норвегии, и станция HIPAS – также на Аляске. В 2001 году была построена пятая станция проекта HAARP в Гренландии (11 000 киловатт), и на сегодня она (по неподтвержденным пока данным) является самой мощной.

Стоит обратить внимание и на то, что все 5 станций проекта расположены именно там, где возможно наиболее эффективное управление процессами в ионосфере – вблизи северного магнитного полюса. Направленно воздействуя на ионосферу, станции HAARP способны управлять погодой и климатом всего северного полушария Земли. И это, по мнению аналитиков, происходит в действительности: с 2002 года, когда проект стал осуществляться в полном масштабе, резко увеличилось количество аномальных климатических явлений в северном полушарии.

Так, с деятельностью этих станций связывают и возникновение мощнейших ураганов (как, например, «Катрина», разрушившая в 2005 году Новый Орлеан в США), и небывалые засухи над Европой и Центральной Азией в 2010–2011 годах, и масштабные наводнения, произошедшие в последние годы в самых разных уголках мира. Некоторые публицисты поспешили «свалить» на проект HAARP и страшные землетрясения (Сычуаньское в КНР – в 2008 году, на Гаити – в 2010-м и в Японии – в 2011 году).

Объективности ради заметим, что все­знающий электронный кладезь событий и фактов – Википедия – подчеркивает, что никаких убедительных доказательств подобных воздействий не существует. «Нет никаких серьезных научных обоснований для таких возможностей применения HAARP, как уничтожение всех видов вооружения, сетей электроснабжения, трубопроводов, глобальное манипулирование погодой, массовое психотронное воздействие и т. п.», – пишет всемирная электронная энциклопедия.

Но тем не менее ученые до сих пор не могут объяснить странный факт с аномальной жарой, установившейся над Россией и Казахстаном в 2010 году, когда над этим регионом неподвижно «завис» гигантский антициклон, который много недель практически никуда не сдвигался, «засасывая» в себя раскаленный воздух из Средиземноморья и Центральной Азии. Таких «обездвиженных» антициклонов метеорологи что-то в этих широтах не припоминают.

Не поддается объяснению и небывалое в нынешнем году наводнение на Дальнем Востоке и северо-востоке Китая, принесшее огромные разрушения. В этом же ряду и странное для этого времени года резкое похолодание на севере и в центре Казахстана. Словом, для пытливых умов есть «пища для размышлений».

Как бы то ни было, но «на рубеже третьего тысячелетия человеческая цивилизация стала самым мощным фактором влияния в среде своего обитания. Пока что, к сожалению, это влияние является отрицательным: бездумное, хищническое использование человеком природных ресурсов родной планеты, продолжающаяся эскалация научных исследований с целью создания новых видов оружия, – все это приближает человечество к тому опасному пределу, за которым цивилизацию ждут разрушительные потрясения, упадок и гибель. Аномалии климата, как в том убеждают вышеизложенные факты, нельзя считать последствиями одного лишь глобального потепления, как следствия загрязнения окружающей среды выбросами парниковых газов. Слишком много уже есть свидетельств существования технологий управления климатом, используемых в военных целях, правда, пока еще, исподтишка. Но уму проницательному уже понятно – путь к климатическим войнам открыт», – пишет журнал «Экология и жизнь».

Сергей ЛИСИЦЫН