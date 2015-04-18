Стихия позиций не сдает

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Полина ФЕДОРОВА
Всего в Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях эвакуировано свыше 15 тыс. человек, почти две тыс. пострадавших уже вернулись домой. Как сообщил в ходе брифинга начальник управления ликвидации ЧС КЧС МВД РК Алексей Советов, работа всех государственных структур, задействованных на ликвидации ЧС, находится на особом контроле Президента.

Спасательные подразделения МЧС Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей укреплены дополнительными силами из Алматы, Астаны, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей. На сегодня в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6 тыс. человек личного состава и более 1,5 тыс. единиц техники, почти 200 водооткачивающих устройств и плавательных средств.

– На сегодня угроза подтопления сохраняется в 8 населенных пунк­тах, расположенных вдоль реки Нуры, и 7 населенных пунк­тах вдоль Иртыша. Однако там в данный момент проводятся профилактические работы, – отметил Алексей Советов. – В паводкоопас­ных районах повсеместно выставлены посты наблюдения, ведутся укрепительные работы и возводятся защитные сооружения.

Для помощи людям, оставшимся без крова, открыты пункты приема и распределения гуманитарной помощи. Только в поселке Мустафина Карагандинской области таких пунктов семь.

– Люди приносят самые необходимые вещи: теплую одежду, продукты, детское питание, средства гигиены, одноразовую посуду, пос­тельные принадлежности, обувь, одеяла, – говорит председатель Карагандинского областного филиала МК "Жас Отан" Нуржан Жетписбаев. – Молодые партийцы проводят набор волонтеров для помощи в восстановительных работах. В нас­тоящее время в Карагандинской области желание присоединиться к активистам изъявили около 80 человек.

Постоянный мониторинг потенциальных участков подтопления вблизи столицы ведут коммунальные службы Астаны. По данным управления коммунального хозяйст­ва, таковых на сегодня 32.

– Это жилые массивы Юго-Восток, Промышленный, Казгородок, Железнодорожный, Интернациональный, районы старого рынка и ТЭЦ-2, Уркер, Чубары, Кургальджинское шоссе, Сыганак, Ондирис, Коктал-1, Коктал-2, Кирпичный, микрорайон Агрогородок, район ТЭЦ-1 и строящейся ТЭЦ-3, – сообщил руководитель управления коммунального хозяйства г. Астаны Павел Кулагин.

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