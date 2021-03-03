Стихия врасплох не застанет

Об этом на брифинге в СЦК сооб­щил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Руководитель ведомства также напомнил, что в феврале прошло заседание Межведомственной государственной комиссии по подготовке к паводковому периоду, на котором даны соответствующие поручения заинтересованным центральным и местным исполнительным органам.

– В начале марта планируется проведение республиканского командно-штабного учения «Коктем-2021», в ходе которого будет проверена готовность Государственной системы гражданской защиты, – проинформировал глава ведомства, также отметив, что для оперативной переброски сил и средств и экстренной эвакуации пострадавшего населения в постоян­ной готовности находятся 20 воздушных судов АО «Казавиаспас».

Для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Это свыше 10 тыс. сотрудников и более 1,8 тыс. единиц техники. Проработаны вопросы оповещения населения.

Вместе с тем в рамках «дорожной карты» «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз» всего за четыре года снята угроза подтопления 315 населенных пунктов и минимизирована в 314. А на текущий год в чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты акиматами заложено 38,1 млрд тенге.

Продолжается вывоз снега из населенных пунктов. По словам Юрия Ильина, на сегодня вывезено 14,7 млн кубометров снега. Однако, по предварительным прогнозным данным «Казгиродмета», объемы влагозапасов выше нормы на 54% в бассейне реки Шагалалы в Акмолинской области, на 50% – в бассейне реки Есиль в Северо-Казахстанской области и на 39% – в бассейне реки Илек (приток в Актюбинское водохранилище).

Рассказал глава ведомства и о ситуации с пожарами и проводимой профилактической работой в этом направлении. Так, в 2020 году по республике было зарегистрировано 13 933 пожара, что на 4% меньше, чем в 2019 году, количест­во травмированных на пожарах сократилось на 7%. В 2020 году пожарными спасено 8 419 человек. При этом количество погибших людей на пожарах выросло с 326 до 389 человек, или на 19%.

– За 2020 год в результате отравления природным газом без возникновения пожара погибли 22 человека, от взрыва газобаллонных установок погибли 11 человек, всего зарегистрировано 32 взрыва газобаллонных установок, – сказал Юрий Ильин. – За 2 месяца 2021 года в стране зарегистрирован 1 931 пожар. При этом спасены 1 354 человека, погибли 99 человек, в том числе 13 детей.

По словам министра, на учет взято более 118 тыс. жилых домов, в которых проживают социально уязвимые семьи, проинструктировано порядка 400 тыс. человек. Кроме того, проведено около 2 млн обходов жилых домов, имеющих автономные системы отопления, проинструктировано более 4 млн граждан, организовано 9,5 тыс. сходов с населением, охвачено более 200 тыс. граждан.

Совместно с акиматами продолжена и практика установки датчиков в домах с автономной системой отопления, всего их установлено более 118 тыс. При этом в 77,5 тыс. жилых домах сотрудников не допустили сами жильцы.

В 445 тыс. домах выявлено 632 тыс. нарушений, устранено на месте более 236 тыс.

– Всего с начала зимнего периода по стране было объявлено 1 063 штормовых предупреж­дения, закрывались участки автодорог 682 раза, а ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта вводилось 233 раза, – прокомментировал министр. – В целях предупреждения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и происшествий на мобильные телефоны граждан направлено 3 708 SMS об ухудшении погодных условий. Через мобильное приложение «Дармен» жителям направлено 1 057 уведомлений.

Спасательными подразделения­ми совместно с взаимодействующими службами спасены и эвакуированы 1 242 человека, из них 74 ребенка. Были задействованы 97 пунктов обогрева, вызволено 439 единиц техники.