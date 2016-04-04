​Стиль и модерн по-алматински

Ее бережным обновлением займется Astana Group, которая приобрела этот объект на открытом аукционе в 2006 году. Своими планами с журналистами поделился президент компании Нурлан Смагулов, пообещав, что это станет подарком к 50-летию гостиницы.

– В последнее время в Алматы сносят многие исторические здания. Обидно, что все меньше становится достопримечательностей, которые были свидетелями прошлого, – признался он. – А это здание, построенное в 1967 году, пусть станет своего рода протестом против бездумного сноса. Это ведь изюминка города, и мы хотим сохранить здание, вернув его первоначальный облик и вместе с тем подняв уровень комфортности внутри.

Гостиница «Алматы» включена в реестр памятников истории и культуры. В свое время этот проект известных казахстанских архитекторов Н. Рипинского, И. Картаси, А. Коссова, В. Чиркина был удостоен диплома смотра творчества молодых архитекторов и премии Совета Минист­ров СССР. Мозаика и внутренние росписи здания были выполнены М. Кенбае­вым и Н. Цивчинским. Гос­тиница выделяется на фоне большинства объектов города стилем классического модерна. Глядя на здание, одни видят «лук, натянутый в сторону горы Кок-Тобе», другие – стопку пластинок.

Реконструкция начнется в апреле, разработчик проекта – британская компания Chapman Taylor. Кстати, именно английские специалисты признали, что это здание – одно из самых красивых в Алматы. Горожане надеются, что эту красоту теперь смогут увидеть и оценить не только специалисты. В любом случае дешевого алюкобонда, некогда изуродовавшего фасад здания, да и весь чудный городской квартал, не будет. Будут современные высококачественные материалы, полностью поддерживающие замысел авторов проекта.

В скором времени алматинцы получат еще один объект – новое колесо обозрения на территории торгового центра. Это проект Happylon. Разработчик и реализатор проекта – итальянская компания Тechnical Park, мировой лидер в производстве аттракционов. Колесо будет самым высоким в Казахстане – 60 метров. В СНГ оно станет вторым по высоте – после колеса имени 850-летия Москвы, установленного в парке Горького. Предусмотрены 40 закрытых кабинок нескольких уровней комфортности. Так что любоваться городом и видом на Заилийский Алатау с колеса можно будет в любое время года.