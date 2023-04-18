Стильно, модно, молодежно

Так они решили достичь сразу несколько целей: отметить отечественный День влюбленных, популяризировать казахскую культуру и поддержать призыв Главы государства, который он озвучил 7 апреля во время ауыз­ашара в Акорде. Касым-Жомарт Токаев тогда сказал, что было бы замечательно, если бы молодежь носила национальную одежду не только по праздникам, но и в будни.

Вот карагандинские студентки и достали из шкафов национальные наряды. Первокурсница Актоты Бадамбаева пришла на пары в крас­ном бархатном камзоле с золотистым орнаментом, который сшила ее бабушка. Студентка Молдир Рахымбекова облачилась в вышитый бисером наряд, доставшийся ей от тети. А будущий геофизик Гулим Тусупова надела не только жилет, но и серебряный браслет білезік, служащий ей оберегом.

Своим примером девушки доказывают: совмещая национальные наряды с современными, можно выглядеть стильно и элегантно.