​Стимул для больших побед

Ежегодные встречи детей и молодежи с олимпийскими чемпионами стали в стенах Музея Первого Президента РК доброй традицией, и, как правило, все они отличаются насыщенной программой. Нынешнее мероприятие стало особенным, поскольку было приурочено к годовщине независимости страны, и главным, торжественным его моментом стала церемония передачи учреждению образца ежегодной премии Национального олимпийского комитета РК. Экспонат, который передал заместитель генерального директора Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Серик Каскабасов, занял почетное место в зале «Спортивная слава Казахстана».

В рамках Дня спорта главные гости мероприятия, а это ученики Республиканской школы-интерната для одаренных в спорте детей им. Х. Мунайтпасова, воспитанники «SOS Детская деревня Астана» и учащиеся школы-гимназии № 3, встретились с чемпионом Олимпийских игр 1996 года Юрием Мельниченко. По словам заместителя директора Музея Первого Президента РК Ботагоз Каиповой, такие встречи всегда проходят очень интересно и плодотворно.

– Для ребят это прекрасная возможность ближе познакомиться с чемпионом, пообщаться с ним вживую, услышать ответы на интересующие вопросы, – отметила она.

Заслуженный мастер спорта РК по греко-римской борьбе, заслуженный тренер респуб­лики Юрий Мельниченко поделился воспоминаниями о своих первых спортивных шагах, сделав акцент на том, что только дисциплина и желание победить приводят к настоящему успеху.

Программа дня включала также экскурсию по залу «Спортивная слава Казах­стана», в ходе которой юные гости увидели, например, велосипед олимпийского чемпиона А. Винокурова, венок победителя Олимпийских игр в Афинах Б. Артаева, боксерские перчатки чемпиона мира, олимпийского чемпиона по боксу С. Сапиева, пояса чемпионов мира по боксу по версии IBF и IBА В. Жирова и М. Мазимбаева, медали олимпийской чемпионки О. Шишигиной, факел и комплект медалей VII зимних Азиатских игр...