Стимул для модернизации

Благодаря мудрой и дальновидной политике Главы государства наша страна достигла больших высот: в 2017 году Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, с начала нового года мы председательствуем в нем. Первым среди стран СНГ и Восточной Европы Казахстан провел Всемирную специализированную выставку «ЭКСПО». В своем обращении Елбасы призывает нас не останавливаться на достигнутом и вселяет уверенность в завтрашнем дне.
Президент ставит перед нами 10 основных задач по развитию Казахстана и ускоренному вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира.
В своем обращении Нурсултан Абишевич отразил наиболее важные направления развития страны, сделав акцент на самые актуальные сферы жизни, что свидетельствует о том, что все меры, принимаемые государством, направлены на улучшение благосостояния казахстанцев, развитие социальной сферы и экономики страны.
Прежде всего, отмечает Глава государства, казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Этого нам удастся достигнуть за счет повышения производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоения современных бизнес-моделей.
Приоритетными остаются также вопросы, связанные с «перезагрузкой» финансового сектора за счет оздоровления банковской системы, развития агропромышленного комплекса, транспортной и логистической инфраструктуры.
Большое внимание отводится блоку, касающемуся верховенства закона и борьбы с коррупцией. В связи с этим Глава государства настаивает на цифровизации процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом, а также институциональных преобразованиях судебной и правоохранительной систем. Будет усилена работа по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности.
Очередное Послание Президента стало важным стимулом дальнейшей модернизации страны, а также служит руководством к действию для каждого казахстанца. У нас есть все условия и возможности для вхождения в число лидеров нового мира. Для этого нужно сконцентрироваться на решении задач, которые перед нами ставит Елбасы.