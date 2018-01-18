Стимул для модернизации

Благодаря мудрой и дальновидной политике Главы государства наша страна достигла больших высот: в 2017 году Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, с начала нового года мы председательствуем в нем. Первым среди стран СНГ и Восточной Европы Казахстан провел Всемирную специализированную выставку «ЭКСПО». В своем обращении Елбасы призывает нас не останавливаться на достигнутом и вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Президент ставит перед нами 10 основных задач по развитию Казахстана и ускоренному вхожде­нию в число 30 наиболее развитых стран мира.

В своем обращении Нурсултан Абишевич отразил наиболее важные направления развития страны, сделав акцент на самые актуальные сферы жизни, что свидетельствует о том, что все меры, принимаемые государством, направлены на улучшение благосостояния казахстанцев, развитие социальной сферы и экономики страны.

Прежде всего, отмечает Глава государства, казахстанская индуст­рия должна стать флагманом внедрения новых техно­логий. Этого нам удастся дос­тигнуть за счет повышения производительности труда через цифровизацию производст­венных процессов и освоения современных бизнес-моделей.

Приоритетными остаются также вопросы, связанные с «перезагрузкой» финансового сектора за счет оздоровления банковской системы, развития агропромышленного комплекса, транспортной и логистической инфраструктуры.

Большое внимание отводится блоку, касающемуся верховенст­ва закона и борьбы с коррупцией. В связи с этим Глава государства настаивает на цифровизации процессов в госорганах, включая их взаимо­действие с населением и бизнесом, а также институциональных преобразованиях судебной и право­охранительной систем. Будет усилена работа по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности.

Очередное Послание Президента стало важным стимулом дальнейшей модернизации страны, а также служит руководством к действию для каждого казахстанца. У нас есть все условия и возможности для вхождения в число лидеров нового мира. Для этого нужно сконцентрироваться на решении задач, которые перед нами ставит Елбасы.