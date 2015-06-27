Стимул для развития

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Женисбек ДУЛАТОВ, директор Палаты предпринимателей ЮКО
Свободная торговля товарами несет безоговорочные преимущества для потребителей: расширится продуктовая линейка, появится широкий выбор товаров народного потребления. Для бизнеса вступление в ВТО станет своего рода испытанием, в котором выживут сильнейшие компании, способные учитывать изменившиеся реалии и мыслить на перспективу, чтобы использовать себе во благо открывшиеся огромные возможности.
В первую очередь появляются новые рынки сбыта для выпускаемой продукции, а значит – возможность для увеличения экспортного потенциала. Бизнес-сообщество получает прекрасную возможность получить извне новое самое современное оборудование, и соответственно, можно будет ускорить процесс внедрения новых технологий на наших фаб­риках и заводах. Сложнее это сделать на первом этапе крупным предприятиям, к примеру, в сфере машиностроения, так как за рубежом эта отрасль значительно ушла вперед. Но шанс перестроиться есть у всех, и его необходимо использовать.
Для сельского хозяйства, наоборот, вступление в ВТО принесет больше положительного, поскольку здесь у нас очевидные преимуществ, в том числе в геополитическом плане. В этом сегменте экономики задействован большей частью малый бизнес. Южный Казах­стан имеет хороший потенциал по экспорту муки, пшеницы, продуктов питания. Здесь наше предпринимательское сообщество существенно выигрывает уже на старте и имеет огромные перспективы по продвижению отечественной сельскохозяйственной продукции на продовольственный мировой рынок. Думаю, в ближайшее время у нас обозначится рост в хлопковой и текстильной отраслях.
Сейчас мы анализируем общую ситуацию в экономике региона. Там, где можем отстоять внутренний рынок и нарастить экспортный потенциал, под каждую отрасль, под каждый вид продукции нужно прописать новые инструменты поддержки, придав, таким образом, стимул развитию бизнеса. А по позициям, где нет ни сырьевого, ни инновационного, ни кадрового потенциала, мы можем работать на импорт. Именно это подразумевал Глава государства, заявляя о необходимости пересмотреть действующие инструменты поддержки бизнеса, если надо, создать другие, с учетом новых экономических вызовов. Таким образом, поддержаны будут как действующие производители, так и простимулирован экспорт казахстанских товаров.
У местного бизнеса будет несколько выходов из сложной ситуации: интегрироваться с зарубежными парт­нерами и производить со­вместную продукцию у нас, в Казахстане. Речь идет об открытии совместных предприятий, или совместном производстве некоторых видов продукции. Второй вариант – объединиться, к примеру, в кластеры для защиты внутреннего рынка. Третий вариант – просто свернуть свой бизнес или переориентироваться на производство востребованной продукции. А еще можно пойти по пути внед­рения инноваций для выпус­ка конкурентоспособной продукции, делая ставку на кадровый потенциал и маркетинг. Вступ­ление в ВТО вовсе не означает, что мы просто запустим к нам импортную продукцию. Перед отечественными товаропроизводителями ставится глобальная цель – экспортировать казах­станскую продукцию, искать и находить новые рынки сбыта.
Еще один из гипотетических плюсов от вступления в ВТО для наших экспортеров заключается в том, что они получат доступ к международно признанным инструментам разрешения торговых споров и могут обращаться в суд ВТО.

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