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Стимулы для роста
Гуляим Тулешева

Вручены премии и гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.

В преддверии Дня работников СМИ в Казмедиацентре в столице состоялась торжественная церемония, в ходе которой заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева поздравила лауреатов премий и обладателей грантов, а также творчес­кие коллективы, получившие благодарность Главы государства.

– Средства массовой информации – неотъемлемая часть нашего общества, гражданского общества. Вы, журналис­ты, вносите большой вклад в развитие этого общества, оказываете влияние на формирование общественного мнения. И днем, и ночью, и в холод, и в жару вы работаете, чтобы максимально оперативно и объективно осветить важные события нашей страны, – отметила Аида Балаева.

Распоряжением Главы государства премии присуждены Дулату Абибуллаеву – главному редактору радиостанции Qazaq radiosy, Ерканату Копжасарулы – корреспонденту телерадиокомпании «31 канал», Оксане Мягких – главному редактору газеты «Индустриальная Караганда», Еркину Мухамеджанову – директору национального телеканала Qazaqstan.

Гранты вручены Сание Байтаровой – редактору телеканала «Жетісу», Диаскену Байтибаеву – оператору специальной техники телерадиокомпании Almaty, Ануарбеку Бримжанову – ведущему телеканала «Хабар 24», Жадре Жолмухаметовой – корреспонденту информационного агентства Baigenews.kz.

Благодарность Президента объявлена творческим коллективам национального портала Adyrna, общественно-политического ток-шоу Ashyq alań, радио Astana, общественно-политической газеты «Вечерняя Астана».

– Приятно и волнительно в честь профессионального праздника получить столь высокую награду, ведь это в первую очередь – оценка нашего журналистского труда, который легким не назовешь, – поделилась радостью Оксана Мягких. – Коллектив нашей газеты в 2018 году уже получал благодарность от Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в его бытность председателем Сената. А в нынешнем году премии Президента удостоена я. Такие вещи не только налагают большую ответственность за каждое написанное слово, за позицию, за то, чем и как мы помогаем людям в решении социальных проблем, но и очень поддерживают, вдохновляют.

Один из самых молодых информационных каналов среди отечественных СМИ – «Радио «Астана». По словам его директора Сымбат Танашевой, ресурс рос и развивался вместе с новой столицей, постоянно расширяя аудиторию слушателей.

– Радио за эти годы стало мощной информационной платформой для горожан. В нашей команде много молодежи, активной, неравнодушной, которая стремится объективно освещать все стороны жизни города. Верю, что полученная награда за вклад в развитие отечественного радио для коллектива станет стимулом, мотивацией для дальнейшего профессионального роста, – отметила руководитель радиоканала.

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