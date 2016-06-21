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​Стипендиаты определены
Лилия СЫЗДЫКОВА

Открывая заседание, Г. Абдыкаликова отметила важность подготовки новых кадров в контексте реализации Пяти институциональных реформ Главы государства. С начала текущего года программа «Болашак» реализуется по новому Плану развития международной стипендии Президента РК на 2016–2020 годы, где определены основные направления ее модернизации.

В рамках обновленных Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак» упразднена категория «выпускник вуза» и введена новая категория – «инженерно-технический работник на магистратуру». Языковое обучение стипендиатов по модели «6 + 6» успешно реализуется языковыми школами программы «Болашак» в городах Астане и Алматы. Повышены требования к знанию английского языка.

Продолжается подготовка докторантов в рамках проекта Split PhD, кроме того, возобновлено обучение по программе подготовки магистров делового администрирования (МВА).

С 11 апреля по 13 мая 2016 года проведен первый (весенний) этап прие­ма документов. Всего в конкурсе участвовали 216 претендентов из всех регионов страны.

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия присуждена 137 претендентам, из них 100 человек для обучения в магистратуре, 8 – в докторантуре и 29 – на прохождение стажировок.

Президент АО «Центр международных программ» Гани Ныгметов рассказал о том, по каким специальностям будут обучаться стипендиаты. Самая многочисленная группа – это инженерно-технические специальности, в том числе информационные технологии, геология, металлургия, промышленная инженерия и другие не менее востребованные в стране профессии. На втором месте – педагогические специальности и социально-гуманитарные (экономика, управление, финансы и так далее), на третьем – медицинские. При этом среди получателей стипендии на прохождение стажировки медиков абсолютное большинство – 28 человек.

По итогам заседания Государственный секретарь дала ряд поручений по дальнейшей реализации программы «Болашак». В частности, будут внесены изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии по дифференциации правил между уровнями подготовки кадров за рубежом: магистратура, PhD докторантура, стажировка, а также отменены требования наличия двухлетнего стажа для претендентов по категории «самостоятельно поступившие» на магистратуру и докторантуру.

Первые стипендиаты 2016 года уже определены, но впереди еще два этапа приема документов – летний и осенний. Всего на текущий год выделено 700 стипендий.

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