​Стипендии – будущим режиссерам

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
фото из архива университета

В канун юбилея общественный фонд его имени инициировал награждение специальной стипендией особо одаренных студентов факультета кино и телевидения университета «Туран». Победителями стали будущие режиссеры Серик Сарсенбай, Лейла Сыз­дыкова и Константин Суров. Перед церемонией был показан документальный фильм «Оралу» Жанабека Жетируова, посвященный творчеству Ораза Абишева.

За почти полувековую деятельность в документальном кино он создал около 80 фильмов. Хотя творческий путь начинал как артист муздрамы в Семипалатинске, продолжил карьеру в Алма-Ате – солистом Казахского музыкального театра (ныне ГАТОБ им. Абая). Был дублером Канабека Байсеитова в опере «Жалбыр». Однаж­ды во время гастролей неожиданно прихватило горло... Но он будто и не особо жалел: профессию певца считал ненадежной. Дальше увлекся кино, и в картине «Райхан», поставленной по сценарию Мухтара Ауэзова, был практикантом-ассистентом режиссера.

Республика тогда нуждалась в национальных кадрах, и в 1939 году по решению правительства Ораз Абишев был направлен на режиссерский факультет ВГИК. С этого момента вся его жизнь связана с кинодокументалистикой. Проучился недолго. После первых каникул ушел на практическую работу на «Мосфильм». Постигал сек­реты мастерства у Григория Рошаля, Романа Кармена и других выдающихся кинематографистов. Когда началась война, Ораз вернулся в Алма-Ату, куда были эвакуированы «Мосфильм» и «Ленфильм».

Его картины разнообразны. Это рассказы о красоте родного края и фильмы-портреты – «Дина Нурпеи­сова», «Абай», «Мукан Тулебаев», «Его звали Хаджи Мукан», «Высокое небо Талгата»… Первым фильмом-портретом стала лента, посвященная выдающейся казахской домбристке Дине Нурпеисовой. О. Абишев вспоминал о съемках в январе 1947 года: «Помещение не отапливалось... Но прославленный оркестр имени Курмангазы играл, не умолкая, один кюй за другим. Правда, когда у дирижера Ахмета Жубанова или у Дины-апай замерзали пальцы, нам приходилось их периодически растирать...»

В 1974-м снял фильм «Абсент, сын Араба и Баккары». Это грустная повесть о некогда прославленном жеребце Абсенте, в прошлом звезде и победителе лучших ипподромов мира. Но теперь он одряхлел, жил на Луговском конезаводе.

– Если бы я был волшебником, то уничтожил бы старость, – сказал тогда Ораз-ага. – И не только ради себя. Тяжело наблюдать, как стареет с годами твой близкий друг.

Кстати, за 5 лет до ухода из жизни престарелый мэтр приехал в Луговское еще раз. Встретившись с директором, взял с него слово, что тот вырастит еще одного Абсента… 

