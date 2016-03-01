​Стипендии – достойным

Каждый год почетный сертификат получают пятеро студентов, имена которых определяются путем тайного голосования. В нынешнем году церемония вручения премий была особенно торжественной, ведь оргкомитет приурочил мероприятие к 25-летию полета первого космонавта-казаха и 70-летию Тохтара Аубакирова – человека, имя которого носит стипендия. Из его рук гранты получили Сапар Хамитов (специальность «дизайн»), Мадина Болатова, изучающая казахский язык и литературу, будущие юрист Диас Егинжанов и психолог Молдир Ибрагим, а также Асель Есенгулова (специальность «учет и аудит»).

Церемония вручения сертификатов завершилась праздничным концертом с участием коллективов художественной самодеятельности университета, который они, кстати, посвятили космической тематике.