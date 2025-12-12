Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысилась в 2 раза, у магистрантов и докторантов – в 1,75 раза.

С 1 сентября 2025 года студентам бакалавриата стипендия повысилась до 52 372 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 84 000 тенге, у магистрантов – 117 098 тенге, у докторантов – 262 500 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия выплачивается в размере 94 862 тенге, а в резидентуре – 134 664 тенге. В случае сдачи экзаменационной сессии на «отлично», у студентов сохраняется возможность получать повышенную стипендию.

Для отдельных категорий студентов установлены надбавки к стипендиям. На них имеют право: лица с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, после-среднее, послевузовское образование, установленные надбавки студентам бакалавриата – 94651 тенге, магистрантам – 204921 тенге, докторантам – 459 375 тенге; лица с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний, установленные надбавки студентам бакалавриата – 78 558 тенге, магистрантам – 175 647 тенге, интернам – 142 293 тенге; лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой (попечительством), им стипендию повышают на 30%, то есть студентам бакалавриата – 68 083 тенге, магистрантам – 152 227 тенге, интернам – 123 320 тенге.

Кроме государственной, есть Президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которая назначается по решению ученого совета вуза в размере 104 744 тенге. Президентскую стипендию могут получать студенты с 3-го года обучения и магистранты со 2-го года обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.

До 2029 года предусмотрен ежегодный ввод 10 тысяч мест в общежитиях. Необходимо отметить, что на сегодня за исключением вузов Алматы, в других регионах дефицит мест решен.

На 2025 год запланировано введение в эксплуатацию 30 общежитий на 10 341 мест (из них для студентов вузов – 22 общежития на 8 321 мест, для студентов колледжей – 8 на 2 020 мест). Из запланированного перечня объектов на 2025 год: 15 объектов на 6035 мест уже введены и 15 объектов на 4 306 мест будут завершены до конца т.г.

В городах Астана и Алматы действуют проектные фронт-офисы, оказывающие консультационные услуги для студентов страны по своевременному получению мест в общежитиях.

Ранее, Глава государства осмотрел новое общежитие для студентов, магистрантов и докторантов Евразийского национального университета, рассчитанное на 2656 мест.

Разработан механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству новых общежитий, включающий в себя поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику и широкое участие субъектов предпринимательства в строительстве и реконструкции общежитий.