​Стипендии – талантливым

Решением конкурсной комиссии их обладателями стали кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры «Иностранная филология и переводческое дело» Жанар Абильдинова, кандидат биологических наук, профессор кафедры биологии и экологии Айнагуль Калиева, кандидат технических наук, профессор кафедры теплоэнергетики Евгений Приходько.

Надо отметить, что предложенные молодыми экспертами разработки и инновации уже на этапе апробирования имели многоаспектное прикладное значение. Своими достижениями будущие корифеи в очередной раз закрепили за ПГУ статус центра науки в Павлодарской области.