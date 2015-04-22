Свежий выпуск Стипендия ждет обладателей Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК президент АО «Центр международных программ» Гани Ныгыметов рассказал о ряде новшеств, которые ожидают желающих получить образование за рубежом.

Изменена и сокращена с 18 до 12 месяцев модель языковой подготовки: первые полгода стипендиаты будут проходить обучение на базе языковых центров в Алма­ты и Астане, последующие месяцы – за рубежом. Отныне участие в конкурсе могут принимать претенденты с казахстанской степенью магистра. Снижен средний балл диплома с 5 до 4 для тех, кто планирует обучаться по программе докторантуры, что, по словам Г. Ныгыметова, позволит увеличить количество стипендиа­тов по данному направлению, и особенно из числа самостоятельно поступивших.

В нынешнем году в число болашаковцев вольются и первые выпускники Назарбаев Университета: бакалаврам, с учетом их высокой академической и языковой подготовки, решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом разрешено поступать на магистратуру без стажа. К слову, треть из порядка 400 выпускников НУ уже самостоятельно поступили на магистратуру топовых вузов мира.

В нынешнем году будет выделено до 600 стипендий «Болашак». Конкуренция, в том числе благодаря новшествам, будет высокой. В перечне приоритетных специальностей 141 – технического профиля, 79 – медицинского и 123 – гуманитарного направления. В списке зарубежных вузов 229 высокорейтинговых университетов.

Прием документов пройдет в три этапа: с 13 апреля по 8 мая, с 8 июня по 10 июля и с 10 августа по 1 октября. Отмечено, что треть документов поступает через электронные коммуникации, в том числе ЦОНы и e.gov, что позволяет охватить все регионы.



