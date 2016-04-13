Стипендию Билла Гейтса заработала карагандинская школьница

Общество
Ксения Воронина
Фото с сайта vk.com
Ученица 11-го класса карагандинской гимназии №38 Дарья Андрейченко заработала стипендию Билла Гейтса в Университете Дьюка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар".

Несмотря на то, что результаты ЕНТ уже никак не повлияют на студенческую жизнь Дарьи, выпускница все равно упорно готовится к тестированию наравне с одноклассниками.

"В этот университет поступают лишь 1 700 человек из 32 000, а на эту стипендию – только 8 человек в мире. Когда мне пришло письмо, что я не только поступила, но еще и стала финалистом на эту стипендию, я правда была в шоке, я писала им: "Это шутка?" – рассказала стипендиатка. 

Как рассказала школьница, два предыдущих года она посвятила одним занятиям, сама готовилась к САТ – американскому аналогу нашего ЕНТ, сдала экзамен по английскому, прошла онлайн-интервью.

В 17 лет Дарья заработала не только стипендию американского вуза, она также успешно выступала в фигурном катании с многократным чемпионством Казахстана и России. 

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