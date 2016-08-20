​Стирая барьеры

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В первую очередь Жанат Омарбекова и заместитель председателя регионального филиала партии «Нур Отан» Шабден Тлеумурат встретились с членами областного общественного совета и представителями объединения инвалидов. Народная избранница отметила большую значимость выявления социальных проблем и бытовых трудностей, с которыми сталкиваются местные жители. Именно поэтому депутат запланировала посетить как можно больше мест, поговорить с населением, обсудить актуальные вопросы.

В своем выступлении депутат рассказала о том, что за последнее время принят ряд новых законов. В этом контексте отмечалась важность работы, проводимой общественными советами, помощь которых в разработке правовых документов, а также разъяснении населению государственных прог­рамм и новых законов, в том числе Земельного кодекса, программы «Нұрлы жол», Конвенции о правах инвалидов, просто неоценима.

На встрече обсуждались различные вопросы. Поднимался вопрос и о налоговых послаблениях для предпринимателей, принимающих на работу людей с дополнительными потребностями. В свою очередь члены общества инвалидов интересовались причиной исключения их представителей из состава рабочей комиссии по приему новых зданий. Жанат Омарбекова объяснила, что в связи с принятием нового закона, касающегося стандартов и нормативов строительства, все приспособ­ления, необходимые для доступа к ним и свободного внутреннего передвижения особенных людей, учтены, поэтому и потребность участия инвалидов в комиссии исчезла сама собой. Она отметила, что Казахстан все быстрее шагает по пути к безбарьерной среде благодаря усилиям Президента страны Нурсултана Назарбаева.

В этот же день депутат Мажилиса побывала в офисе объединения юридических лиц «Асар», где люди с ограниченными возможностями работают в цехе по изготовлению сувенирной продукции с национальным колоритом. Кроме того, здесь проходят специальное дошкольное обучение дети с инвалидностью, после которого они получают сертификат и свободно могут посещать любые средние общеобразовательные заведения. Гостья осталась довольна увиденным и отметила, что подобный опыт необходимо внедрять и в других регионах.

Жанат Омарбекова ознакомилась с ходом строительства средней школы № 30 на 1 000 мест в микрорайоне «Салтанат», встретилась с трудовыми коллективами и представителями неправительственных организаций Байзакского и Меркенского районов, а также ознакомилась с ходом строительства средней школы на 300 мест в селе Туймекент, а также СШ № 9 имени Саввы на 600 мест и поликлиники на 250 человек в селе Мерке.

Кроме того, Жанат Омарбекова побывала в крестьянских хозяйствах «Балабек», «Совет» и «Мерзан». Все три хозяйства расположены в Меркенском районе и специализируются на выращивании фруктовых саженцев на продажу и развитии интенсивного садоводства. Региональная прог­рамма в этой отрасли нацелена на укрупнение крестьянских хозяйств и решение проблемы занятости населения.

Ж. Омарбекова ознакомилась с работой этих хозяйств, отметив положительные тенденции в аграрной сфере. По ее словам, государство принимает все необходимые меры для поддержки сельского хозяйства и поощряет внедрение новых технологий.

В беседе с парламентарием руководители хозяйств выразили поддержку мерам, принимаемым для развития аграрного сектора, и отметили важность того, что решение по поправкам в Земельный кодекс принимается с подробными консультациями после встреч с населением.