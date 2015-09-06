Стивен Сигал открыл именную звезду на московской Аллее славы

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Американский актер Стивен Сигал на церемонии открытия именной звезды на Аллее славы в торговом центре VEGAS ©Александр Щербак/ТАСС
Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал открыл свою именную звезду на московской Аллее славы, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента коммуникаций Crocus Group, "Стивен Сигал был немногословен, но охотно раздавал автографы всем поклонникам".
Артист напомнил, что в субботу прилетел из Владивостока. "Мне очень приятны внимание и тот прием, который мне здесь оказали, – сказал Сигал. – Звезда на Аллее славы, безусловно, важна для меня".

Именная звезда Стивена Сигала стала уже 19-й на Аллее славы, расположенной рядом с торговым центром VEGAS.

Ранее свои звезды подписали Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Мила Йовович, Карлос Сантана, Глория Гейнор, Джон Кьюсак, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас, Дональд Трамп и другие.

За более чем 30-летнюю кинокарьеру Стивен Сигал снялся в 120 фильмах, среди которых – "В огне", "Смерти вопреки", "В смертельной зоне", "Над законом".

Его коллегами по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.

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