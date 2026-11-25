Студенты представили инновационные, социальные и профессиональные проекты, направленные на развитие своих колледжей и регионов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

В Астане наградили победителей республиканского конкурса «100 лучших студентов колледжей Республики Казахстан». Из ста победителей 35 учатся по инженерным и техническим специальностям. Среди них студенты, которые осваивают строительство, электромеханику, автоматизацию технологических процессов, работу с электрооборудованием, токарное дело и дизайн интерьера.

Из числа победителей 23 студента обучаются по специальностям в сфере информационных технологий, 27 получают педагогическое образование. Ещё 15 студентов выбрали специальности в сельском хозяйстве, сфере услуг, медицине и искусстве.

В церемонии награждения приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, депутаты Курултая, а также представители сферы образования. Студентов наградили за профессиональные достижения и общественную активность. Победителям в специальных номинациях также вручили награды.

Студенты представили инновационные, социальные и профессиональные проекты, направленные на развитие своих колледжей и регионов. Для участников организовали практические мастер-классы и тренинги.

Церемония награждения состоялась при поддержке KidsGo Technology Ltd, «1С Казахстан», ТОО «Комек машинери Казахстан», Samruk Business Academy, DOSTI и CAES (Central Asian Educational Solutions).