Общество
Сто неисправных лифтов ждут замены в Актобе
Жубаныш Байгуринов
В Актобе необходима замена 100 неисправных лифтов, на что требуется 910 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В областном центре насчитывается, в общей сложности, 605 лифтов, причем, 259 из них эксплуатируются сверх нормативного срока - более 25 лет. Об этом на заседании областной комиссии по профилактике чрезвычайных ситуаций, прошедшей под председательством акима области Ондасына Уразалина, доложил аким города Асхат Шахаров.

По его словам, по Актобе необходима замена 100 неисправных лифтов, на что требуется 910 млн тенге. Между тем, за последний год заменено лишь 11 требующих капитального ремонта и аварийных лифтов. Такие темпы, безусловно, вызывают озабоченность и большие нарекания со стороны жителей многоэтажек. Глава региона рекомендовал
внести конкретные предложения по кардинальному решению данной проблемы до конца месяца. При этом вопрос финансирования местные органы власти намерены рассматривать безотлагательно.

Кроме того, комиссия обсудила вопросы пожарной безопасности, в частности состояния пожарных гидрантов. В настоящее время на территории области имеется почти 4 900 гидрантов. В прошлом году установили 520 новых.

Ответственным уполномоченным органам на заседании комиссии поручили принять все меры по надлежащему содержанию гидрантов в состоянии постоянной готовности к использованию.

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