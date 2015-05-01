Сто шагов на пути в 30-ку лидеров. Создана Нацкомиссия по модернизации

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фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА
Президент отметил важность продолжения работы по выполнению задач, поставленных перед страной. В связи с этим в целях реализации 5 институциональных реформ Глава государства объявил о подписании Указа о создании Национальной комиссии по модернизации.
Возглавляет комиссию Премьер-Министр К. Масимов, его заместителем является руководитель Администрации Президента Н. Нигматулин.
Рабочую группу по формированию профессионального государственного аппарата возглавляет помощник Президента Е. Орынбаев, по обеспечению верховенства закона – замес­титель руководителя Администрации Президента Т. Донаков, по вопросам экономики – министр национальной экономики Е. Досаев, по идентичности и единству – заместитель руководителя Администрации Президента Б. Майлыбаев, по формированию подотчетного государства – заместитель председателя Мажилиса Парламента Д. Назарбаева.
Также в состав комиссии в качестве иностранного консультанта вошел президент АОО «­Назарбаев Университет» Ш. Катцу, сообщила пресс-служба Президента.
Кроме того, Глава государства отметил, что состав Правительства будет сохранен.
– Все они сплоченно работали в этом составе, справлялись с поставленными задачами. Я не вижу необходимости кого-либо менять, поэтому они продолжат свою работу, – сказал Нурсултан Назарбаев.

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