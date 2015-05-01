С утверждением состава Национальной комиссии Президент за каждым направлением реформирования определил конкретных руководителей. Это означает, что реформы в области законодательства, социально-экономического и общественно-политического развития страны будут реализовываться равномерно, на системной основе. Как отметил Глава государства, уже на первом заседании Нацио­нальной комиссии будет представлен План нации – 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства. Оперативность принятия решений и нацеленность на ускоренное развитие придают мощный импульс для обеспечения успешной реализации пяти институциональных реформ.– Очевидно одно, что мы стоим перед новым этапом развития страны, с прохож­дением пути масштабной модернизации всей системы общественных отношений. Следует отметить, что Национальная комиссия по модернизации создана уже на следующий день после инаугурации Главы государства. Это еще раз подчеркивает стремление Президента оперативно начать реализацию обозначенных пяти институциональных реформ. Действительно, время не ждет.В своем торжественном выступлении на инаугурации Глава государства озвучил пять внешних вызовов, которые негативно влияют на большинство стран мира не только в экономическом плане, но и с точки зрения обеспечения стабильности и безо­пасности. Все эти вызовы развиваются очень стремительно, и чтобы им противостоять, необходимо в таких же темпах принимать упреждающие меры. Задачей, сформированной Национальной комиссии, является управление поэтапной реализацией пяти реформ и координация действий государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества. То есть охвачены все государственные, общественные и бизнес-структуры, которые будут активно вовлечены в реализацию реформ Президента. Следует отметить, что будет разработан детальный план – 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства. Таким образом, вся работа с момента оглашения реформ выстраивается на прочном фундаменте.– Я до сих пор нахожусь под впечатлением от встречи с Главой государства во время инаугурации и от очень важного разговора с ним.Считаю очень важным оперативное создание Национальной комиссии по модернизации при Президенте Казахстана. Думаю, что 5 институциональных задач, которые он выдвинул, станут достойным и решительным ответом тем вызовам, которые на сегодня у нас есть.Безусловно, это говорит, во-первых, о четкости и выверенности подхода Главы государства к ходу реализации предложенных институциональных реформ. Во-вторых, ее создание – это залог эффективного проведения реформ.В состав комиссии вошли опытные управленцы, которые на высоком профессиональном уровне смогут скоординировать действия государственных органов, бизнеса, гражданского общества. То есть будут созданы условия для того, чтобы каждый гражданин нашей страны смог внести свой вклад в реализацию этих реформ, так как все, что делается в стране, – это наше общее дело.Сегодня у нас в стране действуют программы «Нұрлы жол», Стратегия «Казахстан-2050». И для их эффективного выполнения пять институциональных реформ Главы нашего государства крайне необходимы.– То, что Национальная комиссия по модернизации при Президенте была соз­дана в такие рекордно оперативные сроки, говорит о том, что актуальность ее действительно высока.Это еще раз подчеркивает строгое следование Главой государства четко заданному стратегическому курсу по модернизации ключевых направлений деятельности государства и общества.В состав комиссии вошли авторитетные и грамотные руководители, каждый из которых будет отвечать за конкретное направление.Важно и то, что при Национальной комиссии будет действовать Международный консультативный совет из числа авторитетных иностранных экс­пертов.Таким образом, с первых дней реа­лизация реформ Главы государства выстроена на системной основе.Все экспертное сообщество Казахстана, ученые уже единодушно высказались о своевременности и востребованности обществом 5 институциональных или, как их уже сейчас называют, народных реформ.Это лишь подчеркивает полную поддержку обществом заявленных реформ и, соответственно, готовность общества принять непосредственное и активное участие в их реализации.5 народных реформ Лидера нации, по сути, являются четкой скоростной магистралью по вхождению Казах­стана в топ-30 стран-лидеров.– Эффективная реализация институциональных реформ Главы государства – это, безусловно, важнейшая составляющая будущего благополучия Казахстана. Придавая огромное значение последовательности их проведения, Лидер нации уже сегодня сделал первый шаг на пути их непосредственного выполнения.Созданная Национальная комиссия по модернизации при Президенте позволит организовать всю необходимую работу на самом высоком уровне. В ее состав вошли высокопрофессиональные топ-менеджеры, имеющие большой опыт работы. Нет сомнений, что в большой работе примут участие не только эксперты, политологи, социологи, но и молодежь. Прошедшие выборы показали, что она у нас неравнодушная, активная, думающая о своем будущем. Качество проведения реформ зависит от каждого из нас, а также и от грамотной координации действий всех секторов казахстанского общества. Уверен, что члены комиссии наладят эту работу на самом высоком уровне. В реализации намеченных планов широко будет использован мировой опыт. Это планируется отнести к компетенции Международного консультативного совета. Уверена, что комиссия станет той структурой, где будут обсуждаться все актуальные вопросы и оперативно приниматься решения, необходимые для качественного выполнения реформ.– Речь Лидера нации – Президента РК Нурсултана Назарбаева во время инаугурации подтвердила, что Казахстан выходит на новый виток государственного строи­тельства, сохраняя при этом приверженность курсу, обозначенному в Стратегии «Казахстан-2050», не теряя динамики развития, накопленных результатов реформ и опыта инноваций.Президент предельно конкретизировал инструменты и пути реализации пяти институциональных реформ в сферах политики, экономики, общества, транспарент­ности и открытости, под знаком которых прошла его предвыборная кампания.Во-первых, определен орган, ответственный за реформы, – Национальная комиссия по модернизации при Президенте страны, которая будет создана в самое ближайшее время. Во-вторых, содержание конституционных реформ будет конкретизировано Планом нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства».Таким образом, определены главные составляющие реформ – их субъект, объект и содержание. Это фирменный управленческий почерк Нурсултана Абишевича:­ минимальная дистанция между словом и делом, решительность в достижении целей и точная пошаговая формулировка задач.– Стратегически выверенным политическим шагом можно назвать создание в такие кратчайшие сроки Национальной комиссии по модернизации при Президенте РК, ответственной за реализацию народных реформ. Он станет еще одним консолидирующим фактором страны и даст мощный импульс развитию и экономического, и интеллектуального потенциала Казахстана, а также укреплению международных связей. Это, безусловно, очень позитивный шаг, который даст начало реализации народных реформ. Думаю, что первое заседание Национальной комиссии состоится в ближайшие дни. Как отметил Глава государства, уже на первом заседании будут представлены 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства.Под руководством Нурсултана Назарбаева­ у Казахстана уже есть успешный опыт быстрого и эффективного решения актуальных задач. Я хотел бы обратить внимание на слова, прозвучавшие в речи Президента при вступлении его в должность, о том, что Казахстан нашел себя как единая великая нация. Я абсолютно уверен, что без той политики, которая проводилась все эти годы в стране, такой результат не был бы достигнут. Мы досрочно реализовали Стратегию-2030, завершена первая пятилетка индустриализации, динамичными, высокими темпами ведется работа в рамках второй пятилетки программы индустриально-инновационного развития. Учитывая все эти факторы, можно с уверенностью сказать, что претворение в жизнь народных реформ будет осуществлено эффективно, качественно и в назначенные сроки.– В своем выступлении во время вступления в долж­ность Президент РК Нурсултан­ Назарбаев выделил три этапа развития Казахстана. На первом этапе Казахстан строил основы государства, на втором этапе мы шли по пути состоявшегося государства, и сейчас мы находимся на третьем этапе – этапе строительства гражданского общества «Мәнгiлiк Ел».Создав Национальную комиссию по модернизации сразу после официального вступления в должность, Президент в очередной раз проявил свою политичес­кую дальновидность в достижении стратегических целей дальнейшего развития нашей страны.В состав Комиссии включены должностные лица, которые, безусловно, обеспечат комплексное решение поставленных перед обществом задач и полноту исполнения поручений Главы государства по реализации 5 институциональных реформ.Оперативность создания Комиссии является залогом динамичной и эффективной их реализации.Кроме того, Президент также обозначил в своем выступлении на инаугурации 5 масштабных внут­ренних задач: увеличить долю среднего класса, как опоры стабильности, развивать единый рынок и сбалансированность всех регионов, создание новых рабочих мест, укрепление единства нации на новом витке истории, борьба с коррупцией является главным приоритетом.Таким образом, перед государственными органами и обществом поставлены действительно масштабные задачи. Как отметил Глава государства, чтобы справиться с внешними угрозами, нам нужно укрепиться внутренне.Сплоченное общество способно противостоять любым угрозам. А то, что казахстанцы – сплоченная нация, мы доказали все в день голосования, 26 апреля, всей страной придя на избирательные участки, чтобы проголосовать за свое стабильное и успешное будущее, за Нурсултана Назарбаева.