Сто тысяч тенге и планшет выиграл победитель турнира по тогызкумалаку в Астане

Сто тысяч тенге и планшет выиграл победитель открытого турнира по тогызкумалаку в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz. Соревнования с участием 32 юных мастеров тогызкумалака прошли в городском дворце "Жастар" и были посвящены празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.В состязаниях приняли участие спортсмены из Астаны и Акмолинской области, а открыл столичный турнир президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан."Игрой тогызкумалак увлекались Абай, Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейхан и старались учить этой интеллектуальной игре молодежь. Сегодня в Казахстане тысячи детей увлекаются тогызкумалаком. Поэтому Ассоциация национальных видов спорта ставит своей целью сделать эту игру еще более популярной и востребованной среди детей и молодежи. В этот раз мы постарались придать качественный статус турниру. Общий призовой фонд соревнований составляет более полумиллиона тенге. Победитель турнира получит 100 тысяч тенге и планшет", – сказал на торжественном открытии турнира Бекболат Тлеухан.Третьим призером турнира стала студентка 3-го курса Евразийского национального университета Айым Мусаева. Она получила премию в 50 тысяч тенге и планшетный компьютер. Второго места удостоился ученик СШ № 54 Астаны Нуржан Есенбек, которому вручили 70 тысяч тенге призовых и современный гаджет. Триумфатором турнира стал учащийся СШ № 4 Нурберген Риза, который получил от главного спонсора турнира 100 тысяч тенге и планшет.