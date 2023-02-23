5,5 млн тенге штрафа заплатит монополист за сброс сточных вод в реку в Караганде

Сточные воды сливали в реку Малая Букпа в Караганде. Это подтвердила внеплановая проверка управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би города в отношении ТОО «Қарағанды су», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КСЭК Министерства здравоохранения РК.

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В отношении Қарағанды су составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» со штрафом в 1 600 МРП за сброс сточных вод и отсутствие плана ликвидации аварии.

Также товариществу выписали предписание об устранении нарушений.

Сейчас Қарағанды су ликвидирует аварию на канализационном коллекторе №10.

«Учитывая особую важность данного вопроса, информация направлена в аппарат акима города Караганды и Департамент экологии по области для решения проблем в создавшейся ситуации и принятия мер, так как данная ситуация может привести к возникновению кишечных инфекций и паразитарных заболеваний.

Вопрос находится на контроле Департамента санэпидконтроля Карагандинской области», – заключили в КСЭК.