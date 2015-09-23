Стоим у истоков нефтехимии Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ

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За это время старейший в стране завод (он построен в 1945 году) пережил несколько реконструкций. Заменены основные установки, по плану модернизации построен комп­лекс по производству ароматических углеводородов, возводится комплекс по глубокой переработке нефти. Недавно заводчане дали первую партию бензола, на подходе – выпуск параксилола. Это – базовое сырье для нефтехимической отрасли страны.

– Завод всегда был центром рабочей жизни нашей области, здесь сохраняются традиции преемственности и наставничества, – говорит начальник комплекса по производству ароматических углеводородов В. Гацко. – Вместе с тем мы повышаем свою квалификацию, познаем новые горизонты профессии, чтобы соответствовать современным требованиям. Как когда-то наши отцы первыми осваивали нефтепереработку, так и мы сегодня стоим у истоков отечественной отрасли нефтехимии.