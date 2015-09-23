Стоим у истоков нефтехимии

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За это время старейший в стране завод (он построен в 1945 году) пережил несколько реконструкций. Заменены основные установки, по плану модернизации построен комплекс по производству ароматических углеводородов, возводится комплекс по глубокой переработке нефти. Недавно заводчане дали первую партию бензола, на подходе – выпуск параксилола. Это – базовое сырье для нефтехимической отрасли страны.
– Завод всегда был центром рабочей жизни нашей области, здесь сохраняются традиции преемственности и наставничества, – говорит начальник комплекса по производству ароматических углеводородов В. Гацко. – Вместе с тем мы повышаем свою квалификацию, познаем новые горизонты профессии, чтобы соответствовать современным требованиям. Как когда-то наши отцы первыми осваивали нефтепереработку, так и мы сегодня стоим у истоков отечественной отрасли нефтехимии.