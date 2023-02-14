Стоимость грантов в магистратуру хотят повысить в Казахстане

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, как вузы будут мотивировать выпускать больше магистрантов и докторов наук, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Одна из базовых причин, по которой наши вузы не особо замотивированы готовить научные кадры (это магистранты, доктора PhD) – то, что на сегодня средняя стоимость грантов в магистратуру составляет порядка 380 тысяч тенге, а по большим приоритетным специальностям стоимость гранта бакалавра – около миллиона тенге», – аргументировал Саясат Нурбек.

В этой ситуации, по его словам, вузы не заинтересованы в подготовке научных кадров.

«Мы с этого года начнем сравнивать стоимость грантов в магистратуру, докторантуру с бакалаврами. Но в перспективе двух-трех лет мы хотим, чтобы грант стоил в 1,5-2 раза больше, и вузы были заинтересованы готовить научные кадры», – резюмировал министр.